¿Por qué ha subido el precio de la vivienda en Canarias un 8%?

El mercado inmobiliario en Canarias sigue reflejando una realidad incuestionable: los precios continúan al alza porque la oferta de vivienda está completamente asfixiada por las trabas regulatorias y la inacción política. Lejos de las narrativas oficiales que buscan culpar de manera simplista al turismo, los datos demuestran que el archipiélago sufre un problema puramente estructural de escasez de suelo y parálisis constructiva.



Según los últimos datos del sector correspondientes al mes de mayo, el precio de la vivienda usada en Canarias ha registrado una subida del 8% interanual, situándose en 3.281 euros por metro cuadrado. Por provincias, el encarecimiento ha sido del 10,2% en Las Palmas (3.061 euros/m²) y del 6,2% en Santa Cruz de Tenerife (3.425 euros/m²). La presión se traslada con especial fuerza a las grandes capitales, donde Las Palmas de Gran Canaria anota un repunte interanual del 10,3% y Santa Cruz de Tenerife se dispara un 13,1%.

Desmontando el mito: el turismo no es el culpable

Resulta habitual escuchar a muchos socialistas en las islas, culpar del auge del precio de la vivienda al alquiler vacacional, y en general al modelo turístico. Sin embargo, un riguroso informe publicado por el Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides echa por tierra este argumento. El estudio demuestra que existe una correlación sumamente débil, e incluso nula en la gran mayoría de los municipios canarios, entre la expansión del alquiler turístico y el aumento de los precios inmobiliarios.



Los datos de la realidad local son contundentes. En Las Palmas de Gran Canaria, donde el precio de la vivienda ha subido un 10,3% en el último año, el peso de la vivienda turística sobre el mercado total apenas representa el 1,66%. En Santa Cruz de Tenerife, con una espectacular subida de precios del 13,1%, la vivienda turística tan solo significa el 1,10% del parque total. Es evidente que el turismo no explica la subida de precios en los principales núcleos urbanos de Canarias, que es precisamente donde residen y buscan hogar la inmensa mayoría de los ciudadanos.

El cuello de botella: la intervención pública y la asfixia de la oferta

El motivo real de este aumento constante de los precios, se encuentra en las severas restricciones normativas que bloquean la creación de nueva vivienda. Las islas arrastran un déficit habitacional crónico debido a las políticas de contención urbanística y a la exasperante lentitud burocrática de la administración.

Entre los años 2020 y 2023, mientras la población y la creación de nuevos hogares seguían creciendo al ritmo de la media nacional, el stock de vivienda en Canarias apenas se incrementó un raquítico 0,7%. Esto sitúa al archipiélago a la cola del dinamismo constructor en toda España. El propio poder político reconoce en los preámbulos de sus proyectos de ley que el proceso para clasificar suelo urbanizable es "tradicionalmente complicado y lento", pero en lugar de agilizarlo, decide frenar deliberadamente la extensión natural de las ciudades.



La inseguridad jurídica vacía el mercado residencial

La persistente intervención gubernamental en el mercado del alquiler de larga duración, culpa de la Ley de Vivienda aprobada por el PSOE, ha terminado por rematar la oferta disponible. Las sucesivas reformas legislativas nacionales y autonómicas encaminadas a hiperproteger al inquilino han destruido la seguridad jurídica de los propietarios.

Ante el temor fundado de no poder recuperar sus inmuebles en caso de impago, un riesgo agravado por las trabas judiciales para ejecutar desahucios, miles de pequeños propietarios canarios han decidido retirar sus pisos del mercado de larga estancia. Muchos de ellos han optado por el alquiler de corta duración o el uso turístico para mantener el control sobre sus activos individuales, provocando una contracción artificial de la oferta residencial que dispara los precios de la vivienda usada.

Legislar a golpe de prohibiciones y restricciones al turismo no creará un solo metro cuadrado de vivienda ni bajará los precios. Para solucionar de raíz la crisis habitacional que sufren las familias canarias, la receta liberal es clara: es imprescindible desatar las manos del sector privado, reducir drásticamente la burocracia municipal, liberar suelo apto para edificar y devolver la seguridad jurídica a los contratos de arrendamiento.