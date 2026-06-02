Un millón de euros en fondos europeos para arreglar el aparcamiento del Teide

El Gobierno de Canarias ha decidido destinar un millón de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación, los conocidos como Next Generation, concebidos teóricamente para transformar y modernizar la estructura económica tras la pandemia, a una labor tan terrenal y básica como el arreglo del aparcamiento de La Ruleta y el Centro de Visitantes de Cañada Blanca, en el Parque Nacional del Teide.



El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, se ha desplazado esta semana hasta Las Cañadas para supervisar personalmente la colocación de piedra de origen canario y constatar que, en efecto, las aceras han pasado de tener apenas un metro de ancho a dos metros y medio.

Según el consejero, esta ampliación peatonal y la construcción de unos muros de contención vienen a dar respuesta a una "demanda histórica" de la zona. Resulta llamativo que el Ejecutivo autonómico necesite recurrir al endeudamiento comunitario para sufragar el adecentamiento más esencial de una de las zonas turísticas más transitadas de España, especialmente en un escenario en el que las arcas autonómicas encadenan récords de recaudación fiscal a costa del contribuyente canario.



El monopolio de la conservación

El proyecto, que se desarrolla junto al Parador Nacional y los Roques de García, tiene como objetivo confeso "ordenar el tránsito" y evitar que los turistas invadan áreas sensibles.

Desde el departamento de Zapata aseguran que estas obras sirven para "modernizar los servicios públicos" y ofrecer una "imagen renovada". La realidad económica, sin embargo, ilustra la dependencia crónica de la Administración Pública canaria de la financiación exterior hasta para las tareas más elementales, camuflando el mantenimiento rutinario de canalizaciones y aceras bajo el rimbombante paraguas de la "transición ecológica".