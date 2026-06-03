Arcadi España asigna 8.167 millones a Canarias y arremete contra las bajadas de impuestos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Hacienda, el real decreto-ley que actualiza las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y local para el ejercicio 2026. La medida dota a las comunidades autónomas y ayuntamientos de un volumen de recursos sin precedentes, impulsado por la evolución de la recaudación fiscal de los últimos ejercicios.

En el caso de Canarias, las entregas a cuenta para este año se situarán en 7.098 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,6% respecto a 2025. Si a esta cantidad se añade la liquidación definitiva del ejercicio 2024, que se abona ahora, los recursos totales disponibles para la comunidad autónoma alcanzarán los 8.167 millones de euros, un 8,6% más que el año anterior.

Tensiones por el destino de los fondos

El incremento presupuestario llega tras haber sido tumbado en el Congreso en dos ocasiones previas, lo que, según el ministro de Hacienda, Arcadi España, generó tensiones de tesorería en los gobiernos regionales. Durante la presentación de la norma, el ministro instó a las autonomías a reflejar este incremento de fondos en la calidad de los servicios públicos, cuestionando implícitamente las políticas de alivio fiscal de algunas regiones:

"¿A qué están destinando ese volumen extra histórico de recursos? ¿A luchar contra las listas de espera? ¿O están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando?", señaló.

Esta postura vuelve a abrir el debate sobre el margen de autonomía fiscal de las comunidades y si el incremento de la recaudación debe traducirse automáticamente en un mayor gasto público o en un margen para reducir la carga tributaria sobre los ciudadanos.

Más margen de gasto para los ayuntamientos de las Islas

El ámbito municipal también experimentará un repunte significativo de ingresos. Las entidades locales de Canarias recibirán 1.437 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 9,2% más que el pasado ejercicio.

Además, el decreto introduce una flexibilización en la regla de gasto que permitirá a los ayuntamientos utilizar el superávit de 2025 para realizar inversiones financieramente sostenibles (IFS) con un plazo de ejecución hasta 2027. Como novedad, se establece un régimen excepcional para que los saldos positivos de los años 2026 a 2029 puedan destinarse de forma plurianual a inversiones en materia de vivienda, permitiendo proyectos a largo plazo hasta 2030.

Las corporaciones locales que presenten unas cuentas saneadas y cumplan con el Periodo Medio de Pago (PMP) quedarán eximidas de presentar planes económico-financieros en 2026 y 2027 si rebasan las reglas fiscales por el uso de sus propios remanentes, aliviando parte de la tutela administrativa central. Tampoco tendrán que reintegrar al Estado las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil afectadas por las sentencias del Tribunal Supremo.