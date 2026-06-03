Canarias reduce su cifra de parados en 763 personas en mayo y se sitúa en 144.598 desempleados

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la Comunidad Autónoma de Canarias ha experimentado un descenso de 763 personas durante el mes de mayo. Esta cifra supone una caída del 0,52 por ciento en comparación con los registros del mes anterior. Con esta nueva actualización de los datos oficiales, las listas de desempleo en el archipiélago canario engloban actualmente a un total de 144.598 personas en situación de búsqueda de trabajo, de acuerdo con la información publicada este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Si se analiza el comportamiento del mercado laboral desde una perspectiva interanual, la evolución en la región también muestra una tendencia a la baja. En los últimos doce meses, Canarias ha logrado reducir su cifra de desempleados en 7.573 personas, lo que en términos relativos se traduce en un descenso del 4,98 por ciento frente al mismo periodo del ejercicio precedente. Estos datos reflejan la paulatina, aunque lenta, absorción de trabajadores por parte del tejido productivo insular.



España cada vez trabaja más

A nivel nacional, el panorama laboral también ha dejado cifras de reducción del paro. En el conjunto de España, el desempleo ha bajado en 36.323 personas en el mes de mayo en relación con el mes de abril, lo que representa una disminución del 1,5 por ciento. Esta mejoría se debe, de forma casi exclusiva, al impulso del sector servicios, que históricamente lidera la creación de empleo en la antesala de la campaña estival. De hecho, este sector concentró más de las tres cuartas partes del descenso total del paro en nuestro país.

Tras esta última caída contabilizada en mayo, el número total de parados en todo el territorio nacional se ha situado en 2.320.721 desempleados. Se trata, tal y como destacan desde el Ministerio, de la cifra más baja registrada en un mes de mayo desde el año 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera e inmobiliaria que transformó profundamente la economía española.

A pesar de estos descensos estacionales impulsados por el turismo y la hostelería, los expertos continúan advirtiendo sobre la naturaleza estructural del desempleo en España. La alta dependencia del sector servicios provoca que gran parte de los puestos de trabajo generados tengan un marcado carácter temporal y estacional, una constante que afecta de manera especial a economías fuertemente orientadas al turismo como la de Canarias.