El 80% de los nuevos usuarios de energía rechaza el telemarketing

El sector energético español está viviendo una transformación silenciosa pero profunda. Mientras que durante años las compañías eléctricas basaron gran parte de su crecimiento en campañas de telemarketing y captación telefónica, un nuevo perfil de consumidor está cambiando las reglas del juego. Según los últimos análisis del sector, cerca del 80% de los nuevos usuarios prefiere gestionar su contrato energético de forma autónoma y digital, evitando cualquier interacción comercial no solicitada.

La tendencia refleja un cambio cultural impulsado por la digitalización, la preocupación por la privacidad y una mayor exigencia de transparencia. Los consumidores ya no quieren recibir llamadas a deshoras ni depender de procesos poco claros para entender cuánto pagan por la electricidad. En su lugar, buscan herramientas digitales que les permitan tomar decisiones informadas y controlar su consumo desde el móvil.

El rechazo creciente al spam comercial

Durante años, el telemarketing fue una de las principales vías de captación de clientes en el mercado energético. Sin embargo, la saturación de llamadas comerciales ha generado un creciente rechazo entre los consumidores.

Los usuarios actuales valoran la inmediatez y la autonomía. Prefieren comparar tarifas, contratar servicios y resolver incidencias mediante aplicaciones o plataformas digitales antes que atender llamadas comerciales que perciben como invasivas. La confianza ya no se construye a través de un agente telefónico, sino mediante información clara, acceso a datos en tiempo real y una experiencia de usuario sencilla.

Este cambio de comportamiento está obligando a las comercializadoras a replantear sus estrategias de relación con el cliente y a apostar por modelos más transparentes y centrados en la tecnología.

El poder de los datos en el smartphone

La revolución digital ha puesto en manos de los consumidores herramientas que hace apenas unos años estaban reservadas a expertos del sector energético.

Gracias a la analítica avanzada y al acceso en tiempo real a los datos de consumo, los usuarios pueden conocer cuándo consumen más energía, identificar oportunidades de ahorro y comprender mejor el impacto de las fluctuaciones del mercado eléctrico.

La combinación de inteligencia artificial, automatización y análisis predictivo permite además optimizar las decisiones energéticas sin necesidad de conocimientos técnicos. La información deja de estar en manos de intermediarios y pasa directamente al ciudadano, que puede gestionar su suministro de manera más eficiente y transparente.

Tecnología para todos los perfiles

Aunque la digitalización suele asociarse a generaciones jóvenes, la realidad es que las nuevas herramientas energéticas están siendo diseñadas para adaptarse a todo tipo de usuarios.

Las plataformas más avanzadas apuestan por interfaces intuitivas, recomendaciones automatizadas y procesos simplificados que facilitan la gestión incluso a quienes tienen una relación limitada con la tecnología. El objetivo es eliminar barreras y democratizar el acceso al ahorro energético.

En este contexto, la innovación tecnológica no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también contribuye a una mayor comprensión del funcionamiento del mercado eléctrico y de las oportunidades de optimización del consumo.

Chippio: inteligencia artificial para transformar la relación con la energía

Como ejemplo de esta evolución, Chippio, la comercializadora impulsada por inteligencia artificial y respaldada por el grupo energético escandinavo Fortum, analiza cómo la tecnología está redefiniendo la relación entre usuarios y compañías eléctricas.

Su modelo apuesta por la autogestión digital, la transparencia y el uso inteligente de los datos para ayudar a los consumidores a comprender mejor su consumo energético y aprovechar las oportunidades de ahorro que ofrece el mercado mayorista.

La compañía considera que el futuro del sector pasa por sustituir los modelos tradicionales de captación por experiencias digitales centradas en el usuario, donde la información, el control y la toma de decisiones estén al alcance de cualquier persona desde su smartphone.

Una nueva era para el consumidor energético

La transformación digital está acelerando el fin de prácticas comerciales cada vez menos aceptadas por los consumidores. Frente a las llamadas comerciales insistentes, emerge un modelo basado en la autonomía, la transparencia y el acceso a la información.

El resultado es un consumidor más deicidido, con mayor capacidad de elección y con herramientas que le permiten gestionar su energía de forma sencilla y eficiente. Una tendencia que no solo está cambiando la manera de contratar electricidad, sino también la forma en que las compañías energéticas construyen la confianza con sus clientes.