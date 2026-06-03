El Cabildo de Lanzarote interviene el agua y expulsa a Canal Gestión tras trece años de caos en el suministro

El agua no es solo un recurso vital, es el motor invisible de la economía y el bienestar en un territorio insular como Lanzarote. Tras trece años bajo un modelo de gestión privada que venía arrastrando una honda crisis reputacional y técnica, el Consorcio Insular del Agua ha escenificado la toma de control de las instalaciones de la empresa en La Caleta, en Punta de los Vientos. La decisión pone fin a una etapa marcada de forma recurrente por las quejas ciudadanas debido a cortes frecuentes y severas deficiencias en el abastecimiento.

Asumir la gestión directa de un entramado hidráulico tan complejo no es un camino sencillo ni debe responder a impulsos políticos, sino a una estricta necesidad de responsabilidad pública y eficacia. A partir de ahora, la institución insular incorpora todos los medios materiales y técnicos del servicio (infraestructuras, equipos, vehículos, sistemas de control y documentación) con el único objetivo de corregir las deficiencias estructurales de la red y garantizar de una vez por todas la continuidad del suministro a las familias y comercios de la isla.

Un mensaje de tranquilidad para las familias y los trabajadores

En cualquier proceso de transición administrativa de esta envergadura, la mayor preocupación social radica en la estabilidad de las plantillas y en el coste real de los servicios públicos. En este sentido, el mensaje de cara al tejido laboral ha sido tajante: los trabajadores que formaban parte de Canal Gestión pasan desde hoy a integrarse en el Consorcio del Agua de Lanzarote, asegurando que ningún puesto de trabajo corre peligro.

El gran reto de la nueva dirección multidisciplinar será abordar problemas de gestión interna de calado, como la recuperación del 30% de absentismo laboral que registra actualmente el ciclo integral del agua en la isla.

Para lograr estabilizar el sistema hidráulico se ha diseñado un ambicioso plan de mejora previsto a medio plazo (entre tres y cuatro años), centrado en optimizar la distribución y los sistemas de desalación para atajar las pérdidas de caudal y modernizar unas instalaciones clave para el desarrollo local.

La sombra de la inseguridad jurídica y los costes del traspaso

No obstante, la salida de la operadora privada abre un escenario complejo que exige la máxima prudencia económica para proteger el bolsillo del contribuyente. La rescisión del contrato no está exenta de riesgos, ya que abre la puerta a una batalla legal en la que la empresa podría reclamar indemnizaciones millonarias por la finalización anticipada de la concesión.

Gobernar con responsabilidad implica auditar con lupa cada euro público. El éxito de esta nueva etapa en Lanzarote no se medirá por el cambio de titularidad del servicio, sino por la capacidad de gestionar con rigor, mejorar las maltrechas tuberías de la isla y garantizar que los ciudadanos reciban un servicio de agua de calidad sin que esto suponga un agujero imprevisto en las arcas comunes.