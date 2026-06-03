El Cabildo de Tenerife detecta una mejora de la fluidez en el enlace del Padre Anchieta

El Cabildo de Tenerife ha comenzado a evaluar el impacto en el tráfico de la reciente inauguración de la pasarela peatonal en una de las zonas con mayor densidad de vehículos de la isla. Las autoridades insulares están recopilando información detallada a través de los sistemas de seguimiento de las guaguas y del propio centro de control de carreteras, con el objetivo de medir el flujo de los automóviles que transitan por la rotonda del Padre Anchieta tras su apertura al público.

Durante una rueda de prensa para informar sobre los últimos acuerdos del Consejo de Gobierno, la corporación insular ha adelantado que la percepción inicial es muy positiva. Los responsables públicos han indicado que ya se nota una "mayor fluidez" en la circulación diaria, una noticia especialmente relevante para los miles de conductores que utilizan esta infraestructura clave para la movilidad metropolitana.

En este sentido, los técnicos han observado una reducción de los tiempos de espera calificada de "notable", en particular para aquellos usuarios que acceden al enlace desde la autopista del Norte o TF-5. Esta vía, que históricamente ha sufrido graves problemas de congestión y retenciones kilométricas durante las primeras horas de la mañana, parece haber encontrado un alivio temporal con la separación física de viandantes y automóviles.

No obstante, el Gobierno insular ha querido mantener la prudencia a la hora de sacar conclusiones definitivas sobre la eficacia de la obra. El portavoz de la institución ha aclarado que, actualmente, el área metropolitana atraviesa una época de menor tráfico debido a la finalización del curso académico. La actividad en los campus cercanos se ha reducido drásticamente, lo que implica que la rotonda no está absorbiendo los picos de vehículos habituales durante los meses lectivos.

Por este motivo, las autoridades han advertido de que la pasarela no está operando en este momento bajo las condiciones extremas que caracterizan a la "hora punta" habitual del invierno. Para obtener un diagnóstico riguroso y una visión lo más aproximada posible a la realidad de la movilidad en la zona, será imprescindible esperar hasta el comienzo de las clases después del verano, cuando miles de estudiantes y trabajadores retomen sus rutinas.

A pesar de esta cautela institucional, el Ejecutivo insular presentará un primer informe técnico con los datos provisionales en un plazo aproximado de dos semanas. Este documento permitirá certificar con cifras preliminares si la importante inversión realizada en esta infraestructura ha comenzado a dar los frutos esperados y si el tránsito interurbano ha ganado la ansiada agilidad que demandaban los ciudadanos.