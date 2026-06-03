El "Caso Valka" salpica al PSOE con chats entre un diputado y el exjefe de Urbanismo investigado

El avance de las investigaciones en el caso Valka ha puesto el foco sobre las comunicaciones internas de la trama. Un informe de la Guardia Civil, integrado en la pieza separada número 4 del procedimiento, detalla un intercambio de mensajes de WhatsApp entre el diputado autonómico socialista Miguel Ángel Pérez del Pino y el exjefe de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién, quien se encuentra actualmente investigado en la causa.

Según los datos extraídos por el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) del teléfono intervenido a Setién, la conversación tuvo lugar el 13 de marzo de 2024 y duró apenas 16 minutos. Los agentes señalan este episodio como un indicios de que el exjefe de Urbanismo presuntamente continuaba ejerciendo funciones de asesoría técnica en la materia a pesar de llevar más de un año jubilado, conectándose de forma remota a los servidores municipales mediante una conexión VPN con las credenciales de la gerente de Geursa.

El análisis del 'decreto Chano'

El núcleo del diálogo entre ambos interlocutores giró en torno al denominado coloquialmente 'decreto de Chano', una normativa de vivienda impulsada bajo la presidencia anterior de Ángel Víctor Torres y gestionada en su día por el entonces consejero Sebastián Franquis Vera -quien ya se encontraba en la oposición en el momento de los chats, estando el Gobierno actual en manos de Coalición Canaria-.

En los mensajes, Setién detalla al parlamentario el funcionamiento de la norma respecto a las parcelas mixtas, explicando cómo el planeamiento permite transformar suelos turísticos en residenciales. El informe refleja que el mecanismo validado permitía un 66% de vivienda libre orientada al mercado abierto frente a un 33% de vivienda protegida, lo que en palabras del propio investigado abría "una vía nueva de negocio privado" con una notable revalorización para el promotor que lo ejecutase.

Sin responsabilidad penal para el parlamentario

El documento de la Guardia Civil aclara de forma explícita que Pérez del Pino no figura entre las personas a las que el informe atribuye responsabilidad penal dentro de la presunta trama, la cual integran formalmente Setién, la gerente de Geursa -Marina Más-, el directivo Luis Pérez y el empresario Felipe Guerra. El diputado aparece únicamente como receptor del asesoramiento técnico, sin que se le impute delito alguno ni participación en los accesos informáticos.

No obstante, los investigadores del Edite destacan que la secuencia posee una "trascendencia excepcional", ya que la Guardia Civil encuadra estas consultas dentro de lo que denomina "indicios de actividad mercantil e interés privado", reflejando cómo el investigado utilizaba presuntamente sus accesos a la información municipal para identificar vías de negocio particular que luego se comentaban por mensajería.