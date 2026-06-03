El clima de Canarias plantea nuevos retos para conservar colecciones de vino de alto valor

El creciente interés por los vinos de guarda y el coleccionismo vinícola está poniendo sobre la mesa un aspecto que suele pasar desapercibido: la conservación de las botellas. Expertos del sector advierten de que factores como la temperatura, la humedad, la exposición a la luz o las vibraciones pueden influir de forma decisiva en la evolución del vino y, en consecuencia, en su valor con el paso de los años.

La cuestión adquiere especial relevancia en Canarias, donde las condiciones climáticas pueden representar un desafío adicional para quienes conservan vinos en viviendas, trasteros o espacios no acondicionados. Las variaciones térmicas, especialmente durante los meses más cálidos, pueden afectar a botellas destinadas a largas crianzas o a colecciones que buscan preservar su calidad durante décadas.

El interés por el vino como patrimonio personal también crece en las islas, impulsado por el reconocimiento nacional e internacional que han alcanzado numerosas bodegas canarias en los últimos años. Cada vez son más los aficionados que conservan referencias singulares de denominaciones de origen del archipiélago, junto a etiquetas nacionales e internacionales de prestigio.

Según los especialistas, una conservación inadecuada puede acelerar el envejecimiento del vino o alterar algunas de sus propiedades de forma irreversible. Por ello, recomiendan mantener las botellas en entornos con temperatura y humedad estables, alejados de fuentes de calor, luz directa y movimientos continuos.

Ante esta realidad, también aumenta el interés por soluciones profesionales de almacenamiento diseñadas específicamente para la conservación de vinos. Estas instalaciones permiten mantener condiciones ambientales controladas y sistemas de seguridad avanzados, especialmente valorados por coleccionistas, inversores y propietarios de bodegas privadas.

Cristian Cruz, director de experiencia de clientes de Centro de Valores, señala que la conservación va mucho más allá de la protección económica de una colección. "Muchas botellas están vinculadas a recuerdos familiares, celebraciones o momentos importantes. Conservarlas correctamente también significa preservar una parte de nuestra historia personal", explica.

La tendencia refleja una mayor profesionalización del coleccionismo vinícola en España y coincide con el creciente prestigio de los vinos canarios en los mercados especializados. En este contexto, la conservación comienza a consolidarse como un factor tan importante como la propia selección de las botellas para garantizar que mantengan intacto su valor y sus cualidades con el paso del tiempo.