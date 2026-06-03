El Heliodoro inicia una transformación histórica que culminará en 2040

El estadio Heliodoro Rodríguez López afronta la mayor remodelación de su historia. El Cabildo de Tenerife ha presentado un ambicioso Plan Director que modernizará por completo el recinto durante los próximos 15 años, con el objetivo de aumentar su capacidad por encima de los 25.000 espectadores y convertirlo en una infraestructura preparada para los retos deportivos, tecnológicos y urbanos del futuro.

Una hoja de ruta dividida en cuatro fases

La reforma se desarrollará en cuatro etapas, cada una con una duración aproximada de cinco años. La primera ya está en marcha y se centra en resolver las necesidades más urgentes del estadio, mientras que las siguientes fases abordarán cambios estructurales y urbanísticos de gran calado.

Según el Plan Director, el proceso culminará en 2040, fecha en la que el recinto habrá completado su transformación integral y mejorado también su relación con el entorno urbano de la capital tinerfeña.

Primeras actuaciones ya en ejecución

Las obras iniciales están enfocadas en mejorar la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de las instalaciones. Entre las actuaciones previstas destacan la sustitución de asientos, la reparación de elementos estructurales de hormigón, la modernización de las redes eléctricas y de fontanería, la rehabilitación de la marquesina, la instalación de nuevos sistemas contra incendios y la colocación de dos videomarcadores de gran formato.

Los técnicos responsables del proyecto consideran que esta fase es fundamental para consolidar la infraestructura existente antes de acometer intervenciones de mayor alcance.

Una nueva imagen para el estadio

La segunda fase, prevista para el entorno de 2030, cambiará radicalmente la apariencia exterior del Heliodoro. El proyecto contempla la instalación de una envolvente de alta resistencia y totalmente transpirable que rodeará el estadio y permitirá incorporar elementos multimedia, iluminación LED y nuevos recursos visuales que de forma digital reforzarán la identidad del recinto.

Esta nueva piel exterior busca convertir al estadio en un icono arquitectónico más moderno y reconocible dentro del paisaje urbano de Santa Cruz de Tenerife.

Más capacidad para los aficionados

Uno de los cambios más relevantes llegará en la tercera fase, prevista para 2035. La actuación contempla rebajar la cota del terreno de juego para ganar nuevas filas de asientos, lo que permitirá incrementar la capacidad hasta los 25.176 espectadores.

Además, otras propuestas analizadas incluyen actuaciones sobre determinadas gradas para optimizar el aforo y mejorar la experiencia de los asistentes.

Un proyecto que va más allá del estadio

La cuarta y última fase se centrará en la transformación del entorno urbano. Las administraciones implicadas consideran que la modernización del Heliodoro debe ir acompañada de mejoras en movilidad, accesibilidad y espacios públicos para integrar mejor el estadio en la ciudad.

Entre las ideas planteadas figura la reordenación de zonas colindantes y actuaciones urbanísticas que permitan crear espacios más accesibles y conectados con el resto de Santa Cruz.

Inversión estratégica para el futuro

La inversión prevista para las primeras fases del proyecto oscila entre 26 y 33 millones de euros, una cifra que refleja la magnitud de una actuación concebida para garantizar que el Heliodoro siga siendo la casa del CD Tenerife durante las próximas décadas.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, defendió la necesidad de contar con una planificación a largo plazo para evitar actuaciones aisladas y dotar a la isla de una infraestructura moderna capaz de albergar tanto competiciones deportivas como grandes eventos.

Con este plan, Tenerife apuesta por renovar uno de sus símbolos deportivos más emblemáticos sin interrumpir su actividad habitual, un desafío técnico que marcará la evolución del estadio durante los próximos quince años.