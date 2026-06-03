El mal tiempo obliga a desviar cinco vuelos desde Tenerife Norte al aeródromo del sur

La inestabilidad atmosférica que afecta a la provincia occidental de las islas Canarias ha alterado durante la jornada de este miércoles la normalidad del tráfico aéreo. Las condiciones meteorológicas adversas registradas desde primera hora en el entorno del aeropuerto de Tenerife Norte han obligado a las autoridades aeronáuticas a activar los protocolos preventivos de seguridad y modificar el rumbo de varias aeronaves en aproximación. En total, cinco aviones comerciales que tenían programado su aterrizaje en esta pista tuvieron que ser desviados a recintos alternativos.

Según la información proporcionada por aena, el gestor aeroportuario español, los controladores aéreos tomaron la decisión técnica de redirigir estos trayectos hacia una plataforma más segura dentro de la propia orografía insular, debido fundamentalmente a la escasa visibilidad y a la presencia de fenómenos atmosféricos incompatibles con la maniobra de descenso. Todos los vuelos afectados por este episodio fueron canalizados de forma rápida y satisfactoria hacia el aeropuerto de Tenerife Sur, unas instalaciones que, por su estratégica ubicación geográfica, suelen gozar de una climatología mucho más benigna y estable durante todo el año.

Las aeronaves que se han visto obligadas a modificar su plan de vuelo procedían tanto de la Península Ibérica como de otras islas del archipiélago canario. En concreto, los puntos de origen confirmados de estos trayectos eran Sevilla, Madrid, Lanzarote, La Palma y Gran Canaria. Esta diversidad de rutas refleja la enorme relevancia que tiene el aeródromo de Los Rodeos tanto para asegurar la imprescindible conectividad interinsular de los residentes como para mantener el flujo constante de los enlaces nacionales de corto y medio radio.

El recinto norteño, emplazado en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, se encuentra a una altitud considerable y en una zona directa de influencia de los vientos alisios. Estas características orográficas propician con relativa frecuencia la aparición repentina de nubes bajas y densas nieblas. Este fenómeno meteorológico, muy conocido por los pilotos que operan en la región, reduce drásticamente el alcance visual en las pistas, lo que lleva a las tripulaciones y a los centros de aproximación a aplicar pautas sumamente conservadoras para preservar la vida de todos los ocupantes.

Cabe destacar que, lejos de representar una situación de emergencia o peligro real, estas alteraciones forman parte de la más estricta normalidad operativa de la aviación civil moderna. El aeropuerto meridional opera sistemáticamente como un respaldo táctico de primer orden gracias a su gran capacidad de servicio y a su cielo habitualmente despejado. Tras la toma de tierra de los aparatos, corresponde por norma general a las distintas compañías aéreas implicadas gestionar y organizar el pertinente traslado por vía terrestre de todos los viajeros hasta su área de destino original.