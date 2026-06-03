El nuevo Plan de Vivienda dejará una inversión total de 371 millones de euros en Canarias

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la distribución territorial de los fondos del nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, una medida que supondrá una inversión total de 371 millones de euros en las islas durante los próximos cinco años, que llega condicionada por el modelo de cofinanciación impuesto por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Bajo este sistema de corresponsabilidad, el Estado transfiere a las comunidades autónomas un total de 4.200 millones de euros, asumiendo el 60% del coste de los proyectos. Esto obliga a las autonomías a aportar el 40% restante de sus propios recursos si no quieren perder la ayuda.

En el caso del Archipiélago, el Gobierno central aportará 222,6 millones de euros, lo que obliga al Ejecutivo regional a rascarse el bolsillo y comprometer una financiación mínima de 148,4 millones de euros de las arcas públicas canarias para poder desbloquear la inversión total.

Un reparto del gasto encorsetado desde Madrid

Fiel a la línea intervencionista del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez, el plan no solo obliga a la comunidad autónoma a aportar sus propios fondos, sino que dicta detalladamente desde Madrid en qué porcentajes exactos se debe invertir el dinero en las islas, limitando la gestión regional y la colaboración con el mercado libre:

Un 40% de los fondos se destinará obligatoriamente a la construcción y adquisición de viviendas.

Un 30% irá dirigido exclusivamente a la rehabilitación del parque residencial ya existente.

El 30% restante se reservará para la protección de los colectivos y territorios que determine la Administración.

Además, el nuevo marco normativo incorpora mecanismos para blindar de forma permanente la calificación protegida de todos los inmuebles construidos con estos fondos públicos, restringiendo su futura salida al mercado.

Inyección milmillonaria para la entidad estatal CASA 47

De forma paralela al Plan Estatal, el Ejecutivo ha autorizado una transferencia de 260 millones de euros a la Entidad Estatal de Vivienda (CASA 47). Con esta nueva inyección, los recursos traspasados a este organismo centralizado alcanzan ya la astronómica cifra de 2.080 millones de euros para promover vivienda asequible en todo el país.

Sin embargo, a pesar del volumen de gasto que maneja esta entidad, el impacto real e inmediato de esta nueva partida en las islas es meramente testimonial. De los 22 nuevos proyectos residenciales aprobados por el Consejo de Ministros, a Canarias solo llegará una única actuación localizada en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

Mientras el Gobierno central presume de lograr las mejores cifras de licitación de vivienda pública desde 2008 gracias al continuo desembolso de dinero estatal, la realidad es que el grueso de la inversión en el Archipiélago dependerá del esfuerzo fiscal que se les exija a los propios contribuyentes canarios hasta 2030.