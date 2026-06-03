El Seprona incauta 28 kilos de pescado y marisco transportados de forma ilegal en La Gomera

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), han llevado a cabo una importante operación en la isla de La Gomera orientada a la protección de los recursos marinos y al control del mercado alimentario. En el marco de sus labores de vigilancia, los efectivos policiales han logrado intervenir más de 28 kilogramos de diferentes especies marítimas que estaban siendo trasladadas en un vehículo de motor incumpliendo la normativa vigente.

Esta actuación policial no ha sido fruto de la casualidad, sino que responde a un meticuloso trabajo de investigación desarrollado en estrecha colaboración con los profesionales del sector pesquero y otras entidades vinculadas al sector primario local. Estos colectivos habían dado la voz de alarma previamente sobre la existencia de posibles irregularidades en la comercialización de productos procedentes del mar, lo que supone una grave competencia desleal para quienes operan dentro del estricto marco de la legalidad.

Como resultado del dispositivo de control establecido por la Benemérita, se procedió a dar el alto a un vehículo de carga que estaba siendo utilizado para el transporte de esta mercancía. Durante la exhaustiva inspección, los agentes comprobaron que el cargamento estaba compuesto por diversas especies, entre las que se encontraban camarones, morenas, brecas y cabrillas. Toda esta carga carecía por completo de la documentación reglamentaria exigida para poder acreditar de forma inequívoca su origen legal y garantizar su trazabilidad desde el momento de la captura.

Además de la falta de acreditación, los agentes del Seprona detectaron graves deficiencias estructurales en las condiciones de conservación de estos productos alimenticios, constatando que no se estaba garantizando de forma adecuada la necesaria cadena de frío. Ante la manifiesta imposibilidad de certificar el origen lícito de estas capturas y el grave peligro que suponen estas prácticas para la salud de los consumidores, la autoridad competente procedió a la incautación total y posterior destrucción de la mercancía, impidiendo así de manera definitiva su entrada en los canales habituales de consumo.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil ha procedido a la confección de las correspondientes denuncias por diversas infracciones de carácter administrativo. Estas actas se sustentan en la normativa vigente, concretamente en la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado. Esta legislación contempla infracciones tipificadas como graves, cuyas sanciones económicas pueden oscilar entre los 601 euros y los 60.000 euros, dependiendo de la gravedad final del expediente.

Asimismo, los infractores se enfrentan a las medidas recogidas en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros. Al igual que en el caso anterior, las vulneraciones de esta norma están calificadas como graves, acarreando un horizonte de sanciones económicas que se sitúan en el mismo rango, con multas que pueden alcanzar los 60.000 euros. Con este tipo de actuaciones, las fuerzas de seguridad reafirman su compromiso con la legalidad, el libre mercado en igualdad de condiciones y la protección del consumidor frente a prácticas al margen de la ley.