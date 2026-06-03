Encapuchados atracan con mazas una joyería en un centro comercial de Gran Canaria

La Policía Nacional ha informado de un audaz asalto perpetrado en la noche de este martes en el archipiélago canario. Un grupo conformado por cinco individuos llevó a cabo un robo en un establecimiento dedicado a la venta de artículos de lujo, situado en el interior del Centro Comercial Las Terrazas, en el municipio grancanario de Telde. Los hechos generaron un lógico sobresalto entre los clientes y empleados que se encontraban en las instalaciones a esa hora de la noche.

Según han detallado las fuentes policiales, los asaltantes irrumpieron en el local alrededor de las 21:10 horas. Para evitar ser identificados por las cámaras de seguridad del recinto, los cinco hombres llevaban el rostro oculto con capuchas. Su método de actuación fue contundente y directo: portaban varias mazas de gran tamaño con las que, sin mediar palabra, comenzaron a destrozar las vitrinas donde se exhibían las piezas de mayor valor del establecimiento.

El asalto se ejecutó con una rapidez pasmosa. Las autoridades matizan que la operación duró apenas "unos pocos minutos", el tiempo suficiente para que los ladrones introdujeran un importante número de artículos en una bolsa y abandonaran el comercio antes de que los servicios de seguridad pudieran interceptarlos. Este tipo de golpes, caracterizados por el violento uso de mazas, requieren una planificación milimétrica y la actuación de bandas organizadas.

Tras lograr su objetivo, los delincuentes emprendieron la huida a la carrera hacia la zona de aparcamiento del complejo comercial. Allí les esperaba un automóvil con el motor en marcha, listo para facilitar su escape a toda velocidad. Las comprobaciones de las fuerzas del orden han confirmado que los fugitivos abandonaron el lugar en un vehículo sustraído previamente, una táctica muy habitual en estos grupos criminales para dificultar el rastreo policial de su ruta de huida.

En estos momentos, la investigación permanece abierta y corre a cargo del grupo de policía judicial de la Comisaría Local de Telde. Por el momento no se ha practicado ninguna detención en relación con este suceso. Asimismo, los responsables del comercio afectado se encuentran realizando el inventario pertinente para determinar el número exacto y el valor económico total de los artículos robados. Las pesquisas se centrarán ahora en el análisis de las grabaciones de videovigilancia y en la toma de declaraciones para dar con el paradero de los responsables.