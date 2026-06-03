Javier Lima abre este jueves las Fiestas Patronales de La Orotava

La Villa de La Orotava se prepara para dar la bienvenida a los días más esperados de su calendario festivo. Este jueves 4 de junio, a las 20:00 horas, el Salón Noble del Ayuntamiento acogerá la lectura del pregón que marcará oficialmente el inicio de los actos principales de las fiestas patronales en honor al Corpus Christi y a los Santos Patronos, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.

El encargado de pronunciar el pregón de este año será el historiador villero Javier Lima Estévez, una figura ampliamente vinculada al estudio, la divulgación y la defensa del patrimonio histórico y cultural de Canarias. Su intervención, titulada Un paseo por los sentidos de la tradición, promete convertirse en un recorrido emotivo por los recuerdos, vivencias y sensaciones que acompañan a unas celebraciones profundamente arraigadas en la identidad de los orotavenses.

Desde una perspectiva personal y al mismo tiempo rigurosa, Lima invitará a vecinos y visitantes a revivir la esencia de unas fiestas que han pasado de generación en generación, poniendo el foco en la memoria colectiva y en el valor de las tradiciones que han dado forma a la historia de la Villa. El pregón también servirá para descubrir anécdotas, curiosidades y episodios menos conocidos relacionados con el pasado festivo del municipio.

Nacido en el Valle de La Orotava el 28 de agosto de 1991, Javier Lima es graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, donde también obtuvo el Máster en Formación del Profesorado en la especialidad de Geografía e Historia. Su formación académica se completa con la especialización universitaria en Archivística y diversos cursos realizados en instituciones de prestigio como la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la investigación y la divulgación cultural. Desde 2016 preside la Asociación Cultural Humboldt de Canarias, entidad que tiene su sede en la histórica Casa Lercaro de La Orotava. Además, mantiene una activa colaboración con numerosas instituciones culturales y religiosas del Archipiélago.

En el ámbito educativo ejerce como docente desde 2017, desarrollando su labor en centros de distintas islas y municipios canarios, incluyendo su localidad natal. Paralelamente, ha consolidado una destacada carrera investigadora con trabajos publicados en revistas especializadas de reconocido prestigio y participaciones en congresos, jornadas y encuentros dedicados a la historia y al patrimonio.

Su faceta periodística también ha sido especialmente prolífica. A lo largo de los años ha firmado más de 200 artículos en distintos medios de comunicación, entre ellos ABC Canarias, Tenerife News, La Opinión de Tenerife y Diario de Avisos, donde continúa colaborando en la actualidad. Asimismo, es autor y coautor de varias publicaciones centradas en la historia y el patrimonio canario.

El nombramiento de Javier Lima como pregonero supone un reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso con la conservación de la memoria histórica y la difusión de la identidad cultural de Canarias. Su voz será la encargada de abrir oficialmente unas fiestas que, un año más, reunirán a miles de personas en torno a la tradición, la fe y el sentimiento de pertenencia a la Villa de La Orotava.

Con la lectura del pregón comenzará la cuenta atrás para los momentos más emblemáticos de unas celebraciones que forman parte del alma de La Orotava y que cada año convierten sus calles en escenario de historia, arte y devoción.