La ausencia de la Sinfónica de Tenerife en el Cristo reabre el debate cultural en La Laguna

Las próximas Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna llegarán este año con una novedad que no ha pasado desapercibida. Por primera vez en más de dos décadas, la Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) no formará parte de la programación festiva, una ausencia que ha suscitado críticas desde distintos sectores políticos y ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre la conservación de las tradiciones y la incorporación de nuevos proyectos culturales.

La OST había participado de manera ininterrumpida en las celebraciones desde 2003, convirtiéndose con el paso de los años en una de las citas más reconocibles del calendario cultural de las fiestas. Su exclusión este año coincide con la incorporación de la Orquesta Sinfónica de La Laguna, una formación de reciente creación impulsada desde el propio municipio.

La decisión ha sido cuestionada por el Partido Popular de La Laguna, que considera que la medida supone la desaparición de una de las propuestas culturales más consolidadas de las fiestas. Su portavoz, Juan Antonio Molina, ha lamentado que se haya optado por sustituir una cita con más de veinte años de trayectoria en lugar de buscar fórmulas que permitieran la convivencia de ambas agrupaciones dentro del programa festivo.

Debate presupuestario

Más allá del aspecto cultural, la controversia también ha alcanzado el plano económico. Desde la oposición se ha señalado que el concierto de la OST contaba con financiación del Cabildo de Tenerife, mientras que la actuación de la nueva formación local deberá ser asumida con recursos municipales, una circunstancia que, según los críticos con la decisión, podría incrementar el coste de la programación festiva.

El debate, sin embargo, trasciende la cuestión presupuestaria. Para muchos vecinos, el concierto de la Sinfónica de Tenerife representaba una de las tradiciones culturales más esperadas de las fiestas, mientras que otros consideran positivo que el municipio impulse nuevos espacios para el desarrollo de proyectos artísticos propios.

Precisamente ahí radica el núcleo de la discusión: hasta qué punto la apuesta por nuevas iniciativas culturales debe implicar la sustitución de actividades ya consolidadas. Quienes cuestionan la decisión sostienen que ambas propuestas podrían haber coexistido, permitiendo reforzar la oferta cultural sin renunciar a una tradición que forma parte de la memoria reciente de la ciudad.

A falta de que el Ayuntamiento explique con mayor detalle los motivos de este cambio en la programación, la ausencia de la OST se ha convertido ya en uno de los asuntos más comentados en torno a las próximas Fiestas del Cristo, unas celebraciones que cada año combinan devoción, patrimonio y actividad cultural y que, en esta ocasión, también servirán de escenario para un debate sobre el modelo cultural que La Laguna quiere proyectar hacia el futuro.