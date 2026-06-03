Este miércoles, el Parlamento de Canarias ha sido el escenario de un debate que, bajo la apariencia de una disputa contable entre la oposición y el Ejecutivo, encierra una profunda lección de teoría económica sobre la asignación de recursos, los incentivos institucionales y el impacto del intervencionismo estatal en las regiones solventes.

Frente a las acusaciones de la oposición, que señalaba un presunto incumplimiento sistemático de los límites de gasto basándose en las proyecciones de la Airef, el Ejecutivo autonómico ha sido tajante. El Gobierno canario descarta por completo declararse insumiso en cumplimiento de la regla de gasto y, lejos de la narrativa del déficit o la insolvencia, presume de unas cuentas públicas plenamente saneadas.



Canarias, ejemplo a seguir para España

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, defendió que el archipiélago comparte el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. El orden fiscal is la garantía de que la riqueza generada por la sociedad civil no sea devorada por el cortoplacismo político. Sin embargo, la paradoja de las islas es de carácter estrictamente institucional: Canarias no sufre una crisis de escasez o de quiebra. Al contrario, la recaudación derivada del dinamismo de la economía privada ha permitido registrar un superávit estructural en 2023, 2024 y 2025, una tendencia de ahorro y saldos positivos que la propia Airef prevé que se prolongue de forma natural hasta el año 2030.

La regla de gasto como distorsión del mercado y asimetría centralista

El verdadero nudo de la situación financiera de las islas no radica en una mala gestión local, sino en la distorsión económica que genera la regla de gasto cuando se aplica de igual forma a realidades fiscales distintas. Esta norma impone un techo artificial al crecimiento del gasto público basado en el PIB potencial a medio plazo, independientemente de que la región tenga sus cuentas en equilibrio o, como es el caso canario, disponga de un excedente de liquidez en la caja.

Esto genera una asignación ineficiente de los recursos: la administración regional se ve obligada a retener un capital ahorrado por los contribuyentes canarios que no puede ser devuelto en forma de rebajas fiscales ni invertido productivamente en el tejido local, congelando una riqueza que dinamizarês el mercado.



A esta distorsión se suma la arbitrariedad con la que la administración central distribuye los objetivos de estabilidad, ignorando las directrices del nuevo marco normativo de la Unión Europea. Mientras la legislación comunitaria actual ya no exige que el Estado central fije las cuotas de forma unilateral, Madrid sigue aplicando un embudo fiscal que penaliza a las regiones ahorradoras para absorber la capacidad de endeudamiento del país.



El corsé a la periferia eficiente

El Gobierno central se reserva para sí mismo un cómodo margen de déficit del 2,5% del PIB. A las Comunidades Autónomas se las constriñe a una exigencia de práctica neutralidad, limitando su margen de maniobra al 0,1%.

Esta distribución asimétrica obliga a una región con superávit estructural a moverse en el alambre de un cumplimiento técnico imposible. El desvío en los porcentajes de gasto de los últimos ejercicios (que pasó del límite del 2,6% al 7,6% real en 2024) no responde a la aparición de un agujero o pasivo financiero real, sino a la rigidez de un modelo centralista.

Cuando la inflación y el crecimiento económico elevan la recaudación real, obligar a una Autonomía saneada a indexar su gasto a un límite administrativo artificial, mientras el Estado central se reserva la mayor parte del margen de déficit, es una anomalía económica. La postura del Ejecutivo autonómico deja claro que se mantendrá dentro de la legalidad presupuestaria, pero evidencia cómo el actual sistema penaliza el éxito regional para equilibrar los desajustes de la administración matriz.