La Policía Nacional despliega a 200 agentes por la visita del papa León XIV

El Ministerio del Interior ha puesto en marcha un ambicioso operativo para garantizar que la estancia del Papa en el archipiélago transcurra sin ningún tipo de contratiempo. La Dirección General de la Policía ha informado del traslado masivo de efectivos hacia las islas, un movimiento estratégico que subraya la relevancia de este acontecimiento histórico. En total, más de dos centenares de funcionarios pertenecientes a diferentes unidades especializadas formarán parte de este despliegue sin precedentes recientes en la región.

La logística diseñada para este evento ha comenzado a materializarse a primera hora de este miércoles. Desde el Puerto de Huelva han zarpado los buques encargados de transportar el material y al personal operativo. Entre los recursos movilizados destacan más de 170 vehículos policiales, adaptados para diferentes funciones de escolta, patrullaje y control de masas, así como el traslado de 215 agentes que velarán por el orden público y la protección de las más altas autoridades.

Un aspecto fundamental de este blindaje será la participación de la Unidad Especial de Guías Caninos. Un total de dieciséis canes adiestrados en la detección de explosivos y otras amenazas han viajado junto a sus instructores. Estos equipos resultan indispensables en las labores de requisa y aseguramiento de los recintos, plazas y recorridos por donde transitará la comitiva papal, ofreciendo un filtro de seguridad altamente eficaz y preventivo frente a posibles riesgos.

La esperada llegada del Papa está programada para los próximos días 11 y 12 de junio. El Pontífice iniciará su recorrido oficial en Gran Canaria, donde se prevé la asistencia de decenas de miles de fieles y peregrinos venidos de distintos puntos del territorio nacional. Posteriormente, durante la jornada del día 12, la agenda continuará en Tenerife, escenario en el que culminará esta visita pastoral largamente anticipada por la comunidad católica.

La organización de un evento de estas características exige una coordinación milimétrica entre las distintas administraciones y los cuerpos policiales. La Policía Nacional asume el peso principal del dispositivo urbano y de proximidad, si bien trabajará de manera conjunta con autoridades locales. El objetivo fundamental es minimizar el impacto en el día a día de los ciudadanos mientras se asegura un entorno completamente controlado para la figura internacional y sus acompañantes.

Esta visita supone un reto organizativo de primer nivel para España, un país con amplia experiencia en la celebración de cumbres internacionales y grandes concentraciones religiosas. Las instituciones han manifestado su total confianza en el profesionalismo de las fuerzas de seguridad, quienes llevan semanas planificando cada detalle técnico, los perímetros de exclusión y los planes de evacuación para prevenir cualquier eventualidad durante las multitudinarias misas y encuentros que se llevarán a cabo en las islas.