Torres enfría la congestión aeroportuaria en Canarias y se escuda en la Constitución para frenar los traspasos

El Gobierno central vuelve a rebajar las expectativas de Canarias respecto a una de sus reclamaciones históricas. A pesar de la propaganda institucional, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha enfriado el alcance del proceso para la cogestión de los aeropuertos en las islas. El ministro ha querido fijar un límite estricto al asegurar que, bajo ningún concepto, se irá "más allá" de lo que marcan los estatutos autonómicos y la Constitución Española, una postura que en el archipiélago se interpreta como un claro freno a sus aspiraciones competenciales.

En una entrevista concedida a la cadena SER Canarias y recogida por Europa Press, Torres insistió reiteradamente en los límites legales vigentes para justificar la rigidez del Ejecutivo central. "Lo que no podemos hacer es ir más allá de lo que dicen los propios estatutos ni más allá de lo que diga la Constitución", apuntilló, utilizando la Carta Magna como un parapeto frente a las exigencias planteadas desde las islas en materia de autogobierno.

Dos años de retrasos y propuestas insuficientes

El texto de la noticia pone en evidencia la lentitud y las trabas que el Ministerio impone al desarrollo regional. Aunque Canarias solicitó formalmente en enero de 2026 avanzar con urgencia en el traspaso de los aeropuertos y en cuestiones clave de Hacienda, la realidad es que el Gobierno central sigue racionando las competencias.

De hecho, para las infraestructuras secundarias, las que no son de interés general, el Ministerio de Transportes ya ha dejado "cerrada" una primera propuesta de manera unilateral. Para los aeropuertos principales, que sí son de interés general, Torres se ha limitado a mostrar una vaga "disposición" a sentarse a hablar, escudándose en que llevan "dos años y pico" analizando mecanismos paritarios con otras comunidades autónomas, lo que demuestra la parálisis que arrastra este proceso.

Calendario en el aire hasta el verano

La falta de concreción del Ejecutivo socialista también se refleja en la agenda institucional. El titular de Política Territorial ha admitido que las fechas definitivas para la Comisión Bilateral aún están en el aire y dependen de que ambos Gobiernos se pongan de acuerdo.

Pese a las largas que el Ministerio viene dando a la negociación, Ángel Víctor Torres ha fiado la resolución del conflicto a una declaración de buenas intenciones, asegurando que su voluntad es que la cita se produzca antes de que termine el mes de julio para abordar, de golpe, la situación de todas las instalaciones aéreas. Un compromiso estival que deja en el aire si realmente se atenderán las demandas canarias o si se mantendrá el bloqueo centralista disfrazado de prudencia legal.