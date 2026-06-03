Torres reduce la crisis migratoria a los traslados masivos y ataca el control de fronteras que exige la derecha

El Gobierno parece haber normalizado la presión migratoria insostenible que sufren las fronteras españolas. Así se desprende de las últimas declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha mostrado su "preocupación" ante la posibilidad de que la actual mayoría de la Unión Europea endurezca el control fronterizo y tumbe el nuevo pacto de asilo. Con su postura, el ministro evidencia que prefiere mantener un sistema de fronteras abiertas antes que aplicar políticas de firmeza.

Lejos de buscar soluciones al origen del problema, Torres defiende un pacto europeo que, tal y como él mismo detalla, impone un mecanismo alarmante: obliga a la aceptación de inmigrantes y, a los países que se nieguen, les impone una penalización económica. Un sistema de cuotas obligatorias y peajes financieros que el ministro avala sin tapujos, llegando a quejarse de que el acuerdo "pudo haber sido mucho más ambicioso" en la acogida.

La política de los traslados masivos

Se destapa la verdadera estrategia del ministerio para gestionar las fronteras, basada en el reparto sistemático por el territorio nacional en lugar de frenar las llegadas. Para Torres, la solución idónea cuando se desborda una zona de frontera es aprobar leyes para dispersar a los menores por la península. El propio ministro ha sacado pecho de esta gestión confirmando que ya han sacado a "entre 2.500 y 3.000" menores de Canarias, Ceuta y Melilla, confirmando una política de parches que cronifica el problema.

La derecha, única alternativa de control

Frente a la pasividad del Ejecutivo, las declaraciones retratan la coherencia de la derecha, que votó en contra de este marco normativo de la UE por considerarlo blando e ineficaz.

Las propias palabras del ministro dejan en evidencia el acierto de la oposición: frente a los traslados masivos que defiende el Gobierno, la derecha plantea un modelo de responsabilidad que exige que los inmigrantes permanezcan en los territorios de llegada o regresen a sus países de origen conforme a la ley, respetando escrupulosamente la normativa específica para los menores de edad. Una postura de control y legalidad que contrasta con el temor del ministro a que Europa decida, por fin, proteger sus fronteras.