Un motorista de 29 años resulta herido grave tras sufrir una caída en la TF-1 en Tenerife

Un joven de 29 años ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico durante la primera hora de la mañana de este miércoles, tras perder el control de su vehículo en la Autopista TF-1. El suceso ha tenido lugar concretamente en la salida de la localidad de Los Cristianos, en dirección norte, dentro del término municipal de Arona. Como consecuencia del severo impacto contra la vía, el afectado ha registrado diversos politraumatismos que han comprometido seriamente su estado de salud general.

Según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la alerta inicial se recibió en su sala operativa alrededor de las 06:35 horas. En esa llamada, un testigo de los hechos comunicaba el incidente y advertía sobre la delicada situación física en la que se encontraba la víctima sobre el asfalto. De forma inmediata, el servicio público autonómico activó los protocolos correspondientes para desplegar los recursos de emergencia necesarios hasta la citada zona del sur de la isla.

Una vez en el lugar de los hechos, el personal sanitario perteneciente al Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a valorar y asistir médicamente al accidentado. Los profesionales determinaron que el conductor presentaba varios traumatismos de pronóstico grave. Para garantizar su estabilización inicial, el operativo determinó en un primer momento su evacuación en ambulancia de soporte vital básico hacia el Hospital del Sur. Sin embargo, dada la complejidad clínica de sus lesiones, los facultativos decidieron que fuera derivado posteriormente al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, un centro de referencia que cuenta con mayores recursos para la atención quirúrgica e integral de este tipo de traumatismos severos.

Por su parte, patrullas de la Guardia Civil se desplazaron al punto kilométrico donde ocurrió el siniestro para asegurar el perímetro, regular el tráfico y facilitar así la labor indispensable de los servicios sanitarios. Los agentes del Instituto Armado se han hecho cargo de realizar las diligencias oportunas, un procedimiento habitual destinado a esclarecer de manera rigurosa las circunstancias exactas que propiciaron la pérdida de control de la motocicleta, descartando o confirmando la posible implicación de otros vehículos en este tramo de alta capacidad.

Este incidente vuelve a poner de manifiesto la enorme vulnerabilidad a la que se exponen los usuarios de motocicletas en las vías rápidas. La diligente intervención y coordinación de los efectivos de rescate resultan fundamentales a la hora de reducir las tasas de mortalidad y evitar secuelas permanentes. Las autoridades insisten en recomendar a los ciudadanos extremar la precaución, respetar los límites de velocidad vigentes y mantener una distancia de seguridad óptima, especialmente en arterias de intensa circulación como es la Autopista del Sur de Tenerife.