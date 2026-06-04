Amplio dispositivo de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por la visita de León XIV

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha diseñado un exhaustivo plan que alterará significativamente el día a día de la capital canaria. A través del área de Movilidad, y en estrecha colaboración con la Policía Local, se pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad y ordenación del tráfico con motivo del inminente viaje apostólico del papa León XIV. Las medidas contemplan la drástica reorganización de los estacionamientos en más de una veintena de vías principales.

Según las directrices oficiales, este marco de restricciones comenzará a aplicarse desde las 00:05 horas del próximo 12 de junio y se mantendrá plenamente operativo hasta la finalización de los actos religiosos e institucionales. Existe, no obstante, una excepción previa que afectará al parking de la plataforma interior de la avenida Marítima, zona habitual del rastro, cuyo cierre a todos los vehículos particulares se hará efectivo desde las 15:00 horas del 7 de junio.

Las alteraciones de movilidad serán notables en arterias clave de la ciudad. Se suprimirán los estacionamientos en la avenida Tres de Mayo, específicamente en sentido ascendente desde la glorieta Manuel Bethencourt del Río hasta la turboglorieta del Rotary Club. Esta decisión responde a la necesidad de habilitar un carril de uso exclusivo para guaguas que facilite el flujo de los miles de fieles esperados.

Por otro lado, quedará terminantemente prohibido aparcar en las inmediaciones del Colegio La Salle, lugar estratégico donde está previsto que el papa León XIV cambie de vehículo antes de iniciar su recorrido triunfal por la ciudad. Esta restricción se extenderá a calles aledañas como Áurea Díaz Flores Hernández, ambos márgenes de Leoncio Rodríguez, la vía Cervantes y el lateral derecho de José Rodríguez Ramírez.

El núcleo central de la ruta del pontífice también sufrirá cortes severos. La prohibición de dejar vehículos estacionados afectará de lleno a vías históricas y céntricas como Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina y todo el entorno de la plaza del Cabildo, asegurando así un perímetro de máxima protección durante el paso de la comitiva.

A partir de la madrugada del día 12, el blindaje se ampliará a la avenida Marítima, la plaza de Europa, el edificio de Hacienda y la calle Adán Martín Menis. El dispositivo diseñado por las autoridades tampoco permitirá aparcar en los principales recintos disuasorios de la capital, afectando a los parkings del Palmetum, la explanada del Intercambiador y la zona de tierra del Recinto Ferial. El del Parque Marítimo quedará reservado únicamente para personas con movilidad reducida (PMR) y transporte público.

Finalmente, y por motivos de estricta seguridad, se aplicarán restricciones en los perímetros de edificios institucionales. Se eliminarán plazas de aparcamiento alrededor de la Comisaría de la Policía Nacional y en el entorno directo de la sede de Presidencia del Gobierno, abarcando tramos de la avenida Bravo Murillo y la calle José Manuel Guimerá.