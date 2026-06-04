Buenavista del Norte celebra su Carrera Popular Solidaria dentro del programa Buenavista Diversa

Buenavista del Norte ya ha abierto el plazo de inscripción para la VIII Carrera Popular Solidaria, una prueba inclusiva de 2,5 kilómetros que se celebrará el próximo 20 de junio por el casco del municipio, en el marco del festival Buenavista Diversa.

La alcaldesa, Eva García, ha puesto en valor la celebración de este tipo de iniciativas deportivas inclusivas, que permiten fomentar la actividad física "entre toda la población, independientemente de su capacidad". Según ha señalado, estas pruebas reflejan el compromiso del Ayuntamiento con la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la promoción del deporte.

La carrera dará comienzo a las 10:30 horas desde los exteriores del Ayuntamiento. El recorrido discurrirá por distintos puntos del centro urbano, incluyendo la plaza de los Remedios, la plaza General Eulate, la calle Verde y la plaza de San Sebastián, completando tres vueltas hasta regresar a la meta.

El concejal de Deportes, Héctor Velázquez, ha detallado que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de junio y podrán formalizarse de forma presencial en la Oficina de Deportes, el Centro Ocupacional Isla Baja o la Piscina Municipal. También será posible inscribirse el mismo día de la prueba, entre las 08:30 y las 10:15 horas.

La jornada contará con el acompañamiento del speaker Airam Acosta y la actuación de la batucada Do Fogo, que dinamizarán el evento durante la mañana. Además, el Centro Ocupacional Isla Baja organizará sorteos entre los participantes y asistentes.

Los beneficios obtenidos en esta edición se destinarán a la adquisición de un desfibrilador externo semiautomático para el Centro Ocupacional Comarcal Isla Baja, reforzando así el carácter solidario de la carrera.

La prueba se integra en el programa Buenavista Diversa, una iniciativa municipal que promueve la inclusión social a través de actividades, talleres y acciones formativas durante todo el año. Este programa culminará con el festival Buenavista Diversa, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio en la plaza de los Remedios, con actividades para todos los públicos orientadas a fomentar la convivencia y la diversidad.