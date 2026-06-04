Canarias celebra que la CNMC también pida a Aena que reduzca las tasas aeroportuarias

El Gobierno de Canarias ha recibido este miércoles un importante respaldo en su batalla contra el monopolio aeroportuario estatal. El Ejecutivo autonómico se ha congratulado de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya salido al paso de las intenciones de AENA, defendiendo que las tarifas aeroportuarias no solo no deben subir, sino que tienen que reducirse un 0,59% anual entre los años 2027 y 2031.

La postura del organismo regulador choca frontalmente con los planes de la compañía semipública AENA, que pretendía imponer un severo incremento anual del 3,82% en sus tarifas para el mismo período, una medida que amenazaba con encarecer de forma notable los billetes de avión.

El consejero canario de Transportes, Pablo Rodríguez (CC), ha recordado que el archipiélago ya había denunciado este fuerte incremento de las tasas en toda la red estatal. Rodríguez ha calificado la propuesta original de AENA como "tremendamente injusta con el archipiélago canario", criticando que el ente no tenga en cuenta la condición de región ultraperiférica de las islas ni el papel real que juega la aviación en este territorio.

Un monopolio que ignora la realidad insular y el libre mercado

El avión no es una mera alternativa de movilidad más, sino la única opción viable de conectividad para los residentes y el motor fundamental para su principal actividad económica, el turismo.

Por ello, el consejero ha insistido en que las tarifas propuestas por el gestor aeroportuario carecen de toda lógica económica, argumentando que el incremento planteado se sitúa muy por encima de la evolución real del tráfico aéreo y de las inversiones que la compañía tiene previsto realizar en los aeropuertos de las islas.

"La Comisión viene a decir que no se justifican esas subidas de tasas porque los incrementos del tráfico no van a ser tan pronunciados. Con una subida mucho más moderada y conservadora ya se justificarían las inversiones previstas", señaló Rodríguez.

El fin recaudatorio frente al equilibrio económico

La postura de la CNMC ante el plan tarifario de AENA pone bajo la lupa la estrategia financiera de la compañía cotizada, cuyo accionista mayoritario sigue siendo el Estado a través de Enaire. El Ejecutivo canario ha rechazado de plano la deriva del gestor aeroportuario, acusándolo de buscar el beneficio propio en lugar de la sostenibilidad del sistema.

Para la Consejería de Transportes, la propuesta de AENA responde de forma evidente a "un fin recaudatorio por sí" que se aleja de la búsqueda de un equilibrio lógico entre las inversiones realizadas y los ingresos obtenidos de la propia compañía. El pronunciamiento de Competencia abre ahora un escenario de presión para que el monopolio aeroportuario rectifique y no continúe penalizando la competitividad exterior y la libertad de movimientos de los ciudadanos de las islas.