Canarias planta cara al Ministerio de Hacienda por castigar a las islas con un retraso financiero injustificable

La gestión de los recursos públicos exige puntualidad y respeto institucional, especialmente cuando de esos fondos depende el mantenimiento de pilares tan sensibles como la sanidad, la educación o el bienestar social. La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha alzado la voz con contundencia para valorar la actualización de las entregas a cuenta aprobada en el Consejo de Ministros, pero denunciando con firmeza un retraso de seis meses que califica de totalmente injustificado.

Desde una perspectiva de rigor fiscal y defensa de los intereses canarios, la consejera ha lamentado la "poca consideración" que el Ministerio de Hacienda demuestra de forma reiterada hacia las comunidades autónomas y corporaciones locales. Recordando el principio de que las regiones son las legítimas dueñas de estos presupuestos, Asián ha denunciado que el Estado ha mantenido estos fondos retenidos de manera arbitraria, a pesar de tratarse de un dinero que ya ha sido recaudado previamente de los bolsillos de los contribuyentes mediante los impuestos cedidos.

El beneficio del Estado a costa de generar distorsiones regionales

La parálisis y la falta de diligencia del Gobierno central no son inocuas; tienen consecuencias directas sobre el dí­a a día de las administraciones locales. La Consejería ha advertido de que la transferencia de estos recursos debió ejecutarse a principios de año, y que retrasarla de forma artificial genera graves distorsiones en la tesorería autonómica.

Mientras las autonomías se ven obligadas a hacer malabarismos financieros para sostener sus servicios esenciales, el Estado ha disfrutado de unos ingresos que no le correspondían, obteniendo una rentabilidad financiera que solo ha beneficiado a las arcas centrales.

Esta forma de proceder evidencia una falta de capacidad de gestión que, según ha recordado la consejera, ya se vio agravada en su momento cuando la incapacidad del Gobierno central para lograr una mayoría parlamentaria suficiente impidió la aprobación oportuna de estas medidas en el marco legislativo ordinario.

Exigencia de celeridad para proteger a los ciudadanos

Gobernar con responsabilidad implica cumplir los compromisos financieros sin utilizarlos como herramienta de presión o de desahogo contable para el Ejecutivo central. Canarias no reclama ningún privilegio, sino los recursos que por derecho le pertenecen a su tejido social para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos fundamentales.

Matilde Asián ha concluido exigiendo al Ministerio que tramite los pagos pendientes con la máxima rapidez posible. El archipiélago no puede seguir pagando el peaje de la ineficacia de Madrid, y es urgente que el dinero empiece a ingresar en las cuentas públicas para poner fin a un perjuicio económico que afecta directamente a la estabilidad financiera de las instituciones autonómicas y municipales de las islas.