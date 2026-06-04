Cierran la playa de Las Gaviotas en Santa Cruz por riesgo de desprendimientos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido este martes al cierre temporal de la popular playa de Las Gaviotas tras haberse detectado posibles desprendimientos en el talud situado junto a la carretera de acceso, concretamente a la altura de la zona conocida como Playa Chica.

Ante esta preocupante situación y siguiendo estrictamente los protocolos y criterios de seguridad ciudadana, efectivos de la Policía Local se han personado en el lugar y han iniciado el desalojo de todas las personas que se encontraban disfrutando de este enclave costero en ese momento. Los agentes han procedido al cierre preventivo de toda el área afectada hasta que se pueda garantizar plenamente la estabilidad del entorno y la integridad física de los usuarios, según ha informado el propio Consistorio tinerfeño a través de un comunicado oficial.

Actuación Urgente

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y visitantes, detallando que "se trata de una medida preventiva que permitirá actuar con rapidez para corregir la situación y reabrir la playa en cuanto existan todas las garantías de seguridad". Esta actuación rápida busca evitar cualquier tipo de incidente grave derivado de la inestabilidad geológica que afecta a esta parte del litoral.

Para poner fin a este problema, el Consistorio de la capital tinerfeña ha informado de que ya se ha iniciado la tramitación de un contrato de emergencia. Este procedimiento administrativo excepcional tiene como finalidad ejecutar a la mayor brevedad posible las obras necesarias que permitan asegurar el talud y evitar cualquier posible caída de piedras sobre la única carretera de acceso a Las Gaviotas. "Nuestro objetivo es intervenir con máxima celeridad para restablecer la normalidad lo antes posible", han subrayado desde la corporación municipal.

Mientras duren estos trabajos de contención y aseguramiento, el acceso a la costa permanecerá completamente restringido. Las autoridades competentes han asegurado que se informará puntualmente de la evolución de las obras y de la ansiada reapertura del arenal. Dicha apertura solo se hará efectiva una vez concluyan las actuaciones pertinentes y se emitan los informes técnicos favorables que determinen, sin ningún género de dudas, un acceso cien por cien seguro al entorno.

La playa de Las Gaviotas, conocida por su arena negra de origen volcánico y por estar situada a los pies del macizo de Anaga, es uno de los puntos de encuentro tradicionales para residentes y turistas en la isla. La orografía escarpada que la rodea hace que este tipo de incidencias en los taludes no sean un fenómeno aislado, lo que obliga a la Administración pública a mantener una vigilancia constante sobre el estado de las vías y las laderas para proteger a los ciudadanos.