Detenido en Tenerife un fugitivo reclamado por el FBI por una macroestafa de más de 650 millones de dólares

Un hombre reclamado por el FBI en el marco de una investigación internacional por una presunta estafa piramidal de más de 650 millones de dólares ha ingresado en prisión provisional en Tenerife, tras ser detenido por la Guardia Civil en un operativo de localización de fugitivos con órdenes internacionales de detención.

La autoridad judicial competente ha decretado su ingreso en prisión a la espera de su posible entrega a las autoridades estadounidenses, que lo reclaman por su presunta implicación en uno de los mayores fraudes financieros investigados en los últimos años a nivel global.

El arresto se produjo después de que agentes de la Guardia Civil detectaran su presencia en un establecimiento hotelero de la isla. A partir de esta información, se activó un dispositivo específico que culminó con su detención sin incidentes.

Según la investigación internacional liderada por el FBI de Estados Unidos, el detenido estaría vinculado a la estructura directiva de la plataforma OmegaPro, una supuesta red de inversión que habría captado fondos de miles de personas en distintos países mediante campañas promocionales de gran alcance en redes sociales y eventos públicos.

En dichas campañas habrían participado figuras conocidas del ámbito deportivo, lo que habría contribuido a reforzar la credibilidad del proyecto entre potenciales inversores. La investigación sostiene que se ofrecían supuestos productos financieros con rentabilidades elevadas que no se correspondían con una actividad real de inversión, configurando un esquema presuntamente fraudulento de carácter piramidal.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guía de Isora, en el marco de los mecanismos de cooperación policial internacional destinados a la localización de personas reclamadas por la justicia.

Desde el cuerpo se subraya que este tipo de actuaciones forman parte del trabajo continuo de colaboración internacional, orientado a garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales y a reforzar la seguridad ciudadana mediante la detención de fugitivos reclamados por distintos países.