El Estatuto Marco enfrenta a Canarias y los médicos sin solución cercana

Las declaraciones realizadas en el programa de radio Canal 4 – esRadio, dirigido por Gonzalo Castañeda, han puesto de relieve la tensión entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y los sindicatos médicos en torno a la aprobación del nuevo Estatuto Marco, en un contexto que la propia Administración califica de "complejo" y sin horizonte de resolución inmediata.

El director del SCS, Adasat Goya, ha señalado que la situación no es exclusiva de Canarias, sino que se reproduce en prácticamente todas las comunidades autónomas, al tratarse de un conflicto de ámbito nacional entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico.

Según explicó, el origen del problema reside en la "incapacidad del Ministerio para alcanzar un acuerdo estable con los médicos", en un proceso negociador prolongado que ha derivado en sucesivas convocatorias de huelga.

Reconocimiento a los profesionales y voluntad de acuerdo

Pese a la tensión existente, el director del SCS ha querido subrayar el reconocimiento a la labor de los profesionales sanitarios. Ha destacado que "sabe que tenemos grandes profesionales" y ha insistido en que desde el Servicio Canario de la Salud existe plena disposición para seguir negociando y tratar de encauzar el conflicto.

En esta línea, Goya ha afirmado que el SCS mantendrá una actitud de colaboración y diálogo y ha remarcado la buena relación existente con los representantes sindicales dentro del marco de negociación autonómico, aunque ha matizado que el margen de actuación regional es limitado.

Asimismo, ha señalado que la llave para resolver el conflicto se encuentra en el Ministerio de Sanidad, al tratarse de un problema estructural de ámbito estatal.

Un conflicto con impacto asistencial y económico

Desde la perspectiva del Gobierno de Canarias, el escenario actual no solo tiene implicaciones laborales, sino también un fuerte impacto asistencial y presupuestario. El SCS sostiene que el conflicto está generando un sobrecoste que ya alcanza los 150 millones de euros, cifra que podría aumentar si continúan las movilizaciones previstas.

Además, la Administración estima que la negociación con los sindicatos ha derivado en nuevas exigencias que, en algunos casos, implicarían una ampliación significativa de plantilla. Según estas estimaciones, algunas de las medidas planteadas podrían suponer al menos 80 millones de euros adicionales, en función de su alcance final.

El Gobierno autonómico insiste en que el problema no responde a una falta de presupuesto estructural, sino a la presión acumulada derivada del conflicto y de las huelgas en curso.

Impacto asistencial: citas, intervenciones y reorganización del sistema

El Servicio Canario de la Salud advierte también de consecuencias directas sobre la actividad asistencial. Según los datos trasladados, el conflicto ha afectado ya a unas 50.000 citas, además de 1.200 intervenciones quirúrgicas y otras actividades programadas.

La Administración reconoce que el sistema se encuentra bajo una situación de sobrecarga importante, en un contexto en el que se están evaluando medidas para mitigar el impacto, aunque sin una solución inmediata a corto plazo.

Reivindicaciones médicas y bloqueo negociador

Por parte del colectivo médico, las reivindicaciones se centran principalmente en mejoras de las condiciones laborales. Entre las demandas destacan la reducción del número de horas de guardia, el incremento del valor de la hora de guardia, la ampliación de los periodos de descanso, la reducción de las agendas asistenciales para disponer de más tiempo por paciente y la recuperación del 100% de la paga extra en el ámbito sanitario.

Estas medidas combinan aspectos organizativos y económicos que, según la Administración, complican el encaje presupuestario de un posible acuerdo.

Un conflicto de dimensión nacional

Desde el SCS se insiste en que el conflicto no puede entenderse únicamente desde la perspectiva autonómica, ya que el marco regulatorio depende del Ministerio de Sanidad. En este sentido, se subraya que incluso cuando se alcanzan avances en las mesas de negociación regionales, las movilizaciones no se desactivan, lo que refuerza la idea de que el origen del problema es estructural y estatal.

Sin horizonte de resolución inmediata

A pesar de los intentos de negociación y de la disposición a explorar acuerdos, el escenario actual no apunta a una solución a corto plazo. El Gobierno de Canarias reconoce que el conflicto continúa abierto, con nuevas jornadas de huelga previstas y sin un acuerdo definitivo que permita desactivar la tensión.

En este contexto, el Estatuto Marco se ha convertido en el epicentro de un conflicto más amplio que enfrenta a Ministerio, comunidades autónomas y sindicatos médicos, con un impacto directo tanto en la organización del sistema sanitario como en la atención a los pacientes.