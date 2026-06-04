El Gobierno de Canarias adjudica la mayor inversión vial de la historia de Fuerteventura por 193 millones

El desarrollo económico y la cohesión de una isla dependen directamente de la calidad y seguridad de sus infraestructuras de transporte. En un paso decisivo para la modernización de la red insular, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha adjudicado de forma provisional las obras del tramo que une el aeropuerto con el cruce de Pozo Negro, integrado en la autovía norte-sur de Fuerteventura.

Desde una perspectiva basada en la eficiencia presupuestaria y el impulso a la obra pública productiva, el proyecto destaca por haber logrado una importante optimización económica. La actuación, que inicialmente había salido a licitación por un presupuesto de 215 millones de euros, se ha asignado finalmente por un importe de 193,6 millones de euros (IGIC incluido), lo que demuestra un estricto control de costes en la mesa de contratación. El consejero regional del área, Pablo Rodríguez, cumple así de forma rigurosa con los plazos institucionales que había adelantado para reactivar las infraestructuras de la isla.

Alianza empresarial para un desafío técnico de primera magnitud

La envergadura de este contrato ha exigido la unión de grandes firmas del sector de la construcción. La encargada de ejecutar los trabajos será una Unión Temporal de Empresas (UTE) de máxima solvencia, constituida por Sacyr Construcción, Cavosa Obras y Proyectos, AMC Construcciones y Contratas, y Lopesan Asfaltos y Construcciones.

Esta adjudicación supone desbloquear un expediente de alta complejidad técnica y medioambiental integrado en el Convenio de Carreteras Canarias-Estado, cuyo proyecto definitivo fue aprobado técnicamente en septiembre de 2025.

El tramo comprende la creación de nuevos enlaces que optimizarán los accesos tanto al aeropuerto como a zonas residenciales y turísticas estratégicas como Caleta de Fuste, aliviando de forma notable el tráfico y mejorando las conexiones viales de las carreteras FV-2, FV-413 y FV-50.

Ingeniería de vanguardia compatible con el entorno natural

La inversión histórica de esta obra encuentra su principal justificación en sus complejas soluciones constructivas, diseñadas para elevar la calidad del transporte sin renunciar a la protección de los valores naturales del entorno. Entre las estructuras singulares previstas figura la construcción del primer túnel de carretera en la historia de Fuerteventura, una galería bitubo de aproximadamente 1,2 kilómetros de longitud concebida específicamente para minimizar la afección sobre hábitats de especial sensibilidad y especies locales protegidas como la hubara canaria.

Asimismo, el trazado se completará con un imponente viaducto de 190 metros sobre el barranco de La Torre, además de pasos superiores e inferiores que blindarán la continuidad de los caminos y accesos agrícolas preexistentes. La gestión eficiente de esta obra pública demuestra que es posible coordinar la gran ingeniería con el desarrollo sostenible, dotando por fin a los majoreros de una conectividad segura y competitiva a la altura de sus necesidades económicas.