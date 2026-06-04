El Hospital de La Candelaria supera los 900 trasplantes hepáticos en su 30 aniversario

El Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, ubicado en Tenerife, está de celebración. Este jueves ha conmemorado el treinta aniversario de su Unidad de Trasplante Hepático, un servicio vital que, desde que comenzara su actividad en el año 1996, ha logrado completar un total de 936 intervenciones. De este modo, el recinto sanitario se afianza como el gran centro de referencia en el archipiélago canario para llevar a cabo esta compleja cirugía.

El acto inaugural ha contado con la presencia del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, quien ha querido felicitar expresamente a todos los profesionales implicados en el programa. Según explicó Goya, la constante mejora e innovación durante estas tres décadas ha permitido elevar sustancialmente la calidad de vida de casi 950 pacientes. El director estuvo acompañado por el gerente del complejo hospitalario, Óscar Díez, y el jefe del servicio de Cirugía General y Digestiva, José Gregorio Díaz. Asimismo, se rindió homenaje al doctor Arturo Soriano, principal impulsor de la unidad, actualmente jubilado.

Evolución del Trasplante

En lo que respecta al perfil clínico de los beneficiarios, las edades oscilan de forma amplia entre los 14 y los 72 años. Las principales patologías que hacen necesario el paso por quirófano son la cirrosis hepática, el hepatocarcinoma y distintas enfermedades autoinmunes o víricas. La afección se distribuye de manera casi idéntica por sexos, con un 51 por ciento de hombres y un 49 por ciento de mujeres. Resulta fundamental recordar que, sin esta opción terapéutica, la tasa de supervivencia de los enfermos se limitaría a un periodo de entre uno y tres años.

Por su parte, José Gregorio Díaz destacó la profunda evolución médica experimentada desde 1996. Entre los grandes hitos de la especialidad se encuentra la notable reducción de los tiempos quirúrgicos, así como la menor necesidad de llevar a cabo transfusiones sanguíneas. La introducción de nuevos inmunosupresores con menor tasa de rechazo, junto con el uso de antivirales frente a la hepatitis C y el avance de la donación en asistolia, han transformado radicalmente el pronóstico de los trasplantados.

Como prueba de esta vanguardia médica, el hospital tinerfeño se ha convertido en el primero de España en implementar el modelo GEMA, una avanzada herramienta estadística empleada desde febrero de 2025 para optimizar la priorización en la lista de espera. Finalmente, desde el SCS se ha reiterado el llamamiento a la sociedad para fomentar la donación de órganos, recordando que la firma de una Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV) resulta clave para asegurar el cumplimiento del deseo del donante y facilitar el procedimiento a los familiares.