El Ministerio de Cultura ha puesto en marcha una de sus partidas millonarias en Canarias. La Administración estatal ha anunciado hoy formalmente el inicio de la remodelación de la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife, un proyecto cuya inversión total estimada alcanzará los 5 millones de euros. El primer paso de esta decisión gubernamental ya está sobre la mesa: la publicación de la licitación para la redacción del proyecto, una fase burocrática inicial en la que el Ejecutivo gastará hasta 535.000 euros de dinero público.

Biblioteca pública de Santa Cruz de Tenerife

Un movimiento bajo lupa en plena inestabilidad central

Sobre el papel, la actuación de la Administración busca mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de un inmueble emblemático fundado en 1977, que cuenta con una superficie útil de más de 2.240 metros cuadrados. Sin embargo, desde una perspectiva de control y rigor presupuestario, este movimiento político se observa con lupa. El desembolso de más de medio millón de euros solo en la planificación y los planos del edificio enciende el debate sobre las prioridades reales de gasto de un Gobierno central cercado por la inestabilidad.

Dinero del contribuyente frente al marketing de Madrid

La infraestructura, cuya gestión del día a día está transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias, recibió el año pasado más de 161.000 visitas de ciudadanos y cuenta con cerca de 41.000 usuarios registrados. Para todos estos tinerfeños que sostienen los servicios públicos con sus impuestos, la gran preocupación ante este tipo de anuncios gubernamentales es la falta de optimización real de los recursos.

El éxito de la política cultural e institucional no se mide por la cantidad de millones licitados desde los despachos de Madrid, sino por la utilidad que los ciudadanos extraen de cada euro invertido.

Exigencia ciudadana

La licitación de esta obra pública abre ahora un periodo de contratación en el que se vigilará de cerca que los 5 millones prometidos no se conviertan en otra promesa electoralista incumplida o en un pozo sin fondo de retrasos. Mientras el Ministerio saca pecho de su gestión presupuestaria en materia de infraestructuras, las clases medias y los estudiantes de las Islas exigen que este millonario lavado de cara sirva realmente para dotar de mejores medios al tejido cultural de Tenerife, y no para maquillar la maltrecha imagen de un Ejecutivo asfixiado por su mala gestión y necesitado de titulares positivos; un desesperado intento por recuperar el terreno perdido en un archipiélago donde el PSOE canario ya está desmoronado.