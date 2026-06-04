La industria agroalimentaria y el campo isleño exigen sumisión a la Moncloa ante la amenaza de Bruselas de fiscalizar y centralizar unas ayudas que lastran la verdadera competitividad y libertad de mercado en el Archipiélago.

El modelo del subsidio perpetuo en Canarias empieza a agrietarse, y quienes viven de él han entrado en pánico. Las principales patronales agrarias e industriales de las islas, acostumbradas a una cómoda existencia al calor del Boletín Oficial, han escenificado un frente común ante lo que consideran una catástrofe: la posibilidad de que la Unión Europea diluya el Posei (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad) dentro de los planes generales del Estado español.

Ante la amenaza de que los fondos comunitarios dejen de estar blindados y pasen a depender de la arbitraria gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, organizaciones como Asaga, Asinca o COAG han acudido raudas a las puertas de la Moncloa. Exigen una reunión de urgencia con el presidente y con el ministro Ángel Víctor Torres para que salgan en defensa de su statu quo. Un movimiento que evidencia hasta qué punto el tejido productivo isleño ha sido dopado y diseñado para depender de la ventanilla pública.

El Posei o la trampa de la dependencia estructural

El debate en torno al Posei esconde la gran mentira del intervencionismo económico en Canarias. Lo que las patronales venden como una "herramienta indispensable para compensar sobrecostes" no es más que un mecanismo artificial que distorsiona los precios, desincentiva la innovación y encadena a los productores al dictado de los burócratas de Bruselas y Madrid.

Al subsidiar de forma sistemática la ineficiencia bajo la excusa de la ultraperiferia, el Posei ha evitado que el sector primario e industrial canario se modernice de forma real. El resultado es una economía tutelada donde el éxito empresarial no se mide por la satisfacción del consumidor o la optimización de costes en el mercado, sino por la capacidad de lobby para arrancar un millón más a los presupuestos públicos.

El verdadero drama no es que el Posei se integre en los planes nacionales, sino que la economía canaria siga encadenada a un modelo de asignación de recursos estatal que impide bajar impuestos y liberalizar el suelo y los transportes.



Dos caras de la misma moneda intervencionista

La desesperada llamada del sector a Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres roza el esperpento político. El empresariado canario acude a buscar protección, precisamente, al Gobierno central que más ha castigado la iniciativa privada con subidas impositivas, hiperregulación laboral y asfixia a los autónomos.

Para las patronales isleñas, parece importar poco la deriva liberticida y el descontrol fiscal del sanchismo, siempre y cuando el Ejecutivo actúe como escudo en Bruselas para mantener intacto el flujo de subvenciones. Es la perfecta definición del capitalismo de amiguetes: privatizar los beneficios del subsidio mientras se amenaza con movilizaciones sociales y pérdidas de empleo si el contribuyente europeo decide cerrar el grifo.

La alternativa: menos subsidios y más libertad

El debate actual no debería ser cómo blindar un Posei hiperregulado que momifica la economía de las islas, sino cómo desmantelar las trabas burocráticas que impiden a Canarias ser competitiva por sí misma.

Si el Archipiélago dispusiera de un marco de libertad comercial absoluta, exenciones fiscales reales para la importación y exportación y una desregulación profunda de sus sectores productivos, los empresarios canarios no tendrían que mendigar reuniones en Moncloa ni temer las decisiones de los burócratas europeos. La solución para el futuro de las islas no puede pasar por más sumisión al BOE de Sánchez, sino por romper, de una vez por todas, las cadenas de las ayudas públicas.