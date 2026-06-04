Investigan a una mujer por intentar introducir hachís en un centro de menores canario

Agentes pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana del Cuerpo General de la Policía Canaria han llevado a cabo en las últimas horas una importante intervención que se ha saldado con la investigación de una mujer de 36 años de edad. La sospechosa fue interceptada cuando trataba de introducir siete gramos de hachís en las instalaciones del centro de menores Valle Tabares, ubicado en la isla de Tenerife. Según las primeras pesquisas, la intención de esta persona era proporcionar la droga a un familiar directo que se encuentra actualmente cumpliendo una medida de internamiento en dicho recinto.

El operativo policial no fue fruto de la casualidad. Según ha informado a través de una nota oficial la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno regional, las fuerzas del orden habían recibido información previa sobre la posible introducción de sustancias estupefacientes en el recinto. A raíz de estas sospechas, se organizó un dispositivo de control específico que finalmente culminó con la aprehensión del hachís, que la mujer llevaba oculto en el interior de su propio cuerpo, y la consiguiente apertura de diligencias por un presunto delito contra la salud pública.

Para el éxito de esta operación ha sido fundamental el trabajo conjunto. El servicio ha sido desarrollado en estrecha colaboración con la propia dirección del centro de internamiento y el Grupo de Guías Caninos de la Policía Autonómica. La participación de los perros adiestrados es a menudo determinante en este tipo de controles, ya que su agudo olfato permite detectar drogas incluso cuando los portadores intentan sortear la coordinación policial escondiendo los narcóticos en zonas íntimas o en dobles fondos de sus prendas de vestir.

El complejo de Valle Tabares es uno de los centros destinados al cumplimiento de medidas judiciales por parte de jóvenes infractores en el archipiélago. La entrada de cualquier tipo de droga supone un grave perjuicio para los programas educativos y la reinserción de los menores que se llevan a cabo en su interior. Por este motivo, las autoridades mantienen estrictas medidas de seguridad en los accesos, sometiendo a revisión tanto a los visitantes como a los propios internos cuando regresan de sus permisos.

Cabe recordar que intentar introducir narcóticos en un centro de reclusión no solo es una infracción, sino que está tipificado en el Código Penal español. La legislación castiga severamente el tráfico de drogas, y las penas pueden verse agravadas notablemente cuando el delito se comete en el interior de establecimientos penitenciarios, centros de deshabituación o recintos de menores, como es este caso. La mujer investigada deberá ahora responder ante la autoridad judicial competente por estos hechos.