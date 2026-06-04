La producción industrial sube un 3,4% en abril en Canarias, 0,8 puntos menos que la media nacional

El archipiélago canario continúa pagando el peaje de un entorno regulatorio rígido y una falta de incentivos reales para la diversificación económica. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice General de Producción Industrial (IPI) en Canarias registró una subida interanual del 3,4% el pasado mes de abril. Aunque el dato maquilla la tendencia al encadenar dos meses en terreno positivo, la reality estructural emerge implacable al compararla con el resto de la nación: las islas crecen 0,8 puntos menos que la media de España, que se situó en el 4,2%.

El fantasma del estancamiento técnico

La distancia es aún más alarmante cuando se analiza el acumulado anual. En los primeros cuatro meses del ejercicio, la producción industrial en Canarias apenas avanza un insignificante 0,1%, rozando el estancamiento técnico, mientras que el promedio nacional avanza a un ritmo cinco veces mayor (0,5%). Estos datos reflejan las dificultades crónicas del tejido empresarial de las islas para competir en igualdad de condiciones, asfixiado por los costes de la ultraperiferia que el actual marco normativo no acierta a compensar con suficiente dinamismo liberalizador.

El oasis fiscal de las regiones dinámicas

El dinamismo de regiones con políticas más abiertas contrasta con la parálisis industrial del modelo canario. Mientras catorce comunidades autónomas registran incrementos notables, lideradas por Murcia con un pujante +9,3%, Castilla-La Mancha con un +8,1% y Andalucía con un +8,0%, Canarias se queda rezagada en la zona templada de la tabla, penalizada por la falta de reformas estructurales que liberen suelo industrial y rebajen la práctica fiscal indirecta. En el extremo opuesto, el desplome lo lideran Extremadura (-10,9%) y Baleares (-8,1%).

Por destino económico de los bienes, el comportamiento interno del sector manufacturero canario ofrece una lectura agridulce. El sector de los bienes de consumo subió un tímido 0,3% en su conjunto, penalizado por la caída del 0,2% en los bienes de consumo no duraderos, fiel reflejo de un consumo interno condicionado por la inflación y la erosión del poder adquisitivo. Por el contrario, la inversión privada en bienes de equipo, los que definen la capacidad productiva futura, anotó un avance del 9,3%, lo que demuestra la resistencia y el esfuerzo heroico de los empresarios isleños por modernizar sus estructuras a pesar de las trabas burocráticas.

Por su parte, los bienes intermedios anotaron un incremento del 6,9%, mientras que la producción de energía subió un 2,8% (con un destacado incremento del 13,3% en el caso de los bienes de consumo duraderos). Unas cifras que, si bien apuntalan el repunte coyuntural de la primavera, siguen estando muy lejos del potencial real de una región que requiere con urgencia una flexibilización de sus mercados y una drástica reducción de las cargas administrativas para que la industria deje de ser un actor secundario a la sombra del sector servicios.