Pánico en el PSOE canario, ataques desesperados a CC ante el temor de que apoyen la moción del PP

La evidente fragilidad de los apoyos que sostienen a Pedro Sánchez en La Moncloa ha desatado el pánico en el PSOE de Canarias. Ante el temor real de perder el poder, la secretaria de Organización de los socialistas canarios, Nira Fierro, evidenció el profundo nerviosismo que se vive en las filas socialistas al lanzar un ataque directo contra Coalición Canaria (CC), asegurando con desdén que los nacionalistas "tienen un cacao que no veas" por debatir su apoyo a la moción de censura del Partido Popular. Este intento de ridiculizar al adversario delata el pánico de un socialismo canario que ve cómo se desmorona el bloque que sostiene a Pedro Sánchez en Madrid y teme perder el poder.

Nerviosismo ante un cambio

Lo que el PSOE tacha despectivamente de "confusión" interna es, en realidad, un dilema que afecta directamente al bolsillo y al futuro de los ciudadanos: la necesidad de elegir entre seguir apuntalando la parálisis de un Gobierno central agotado o abrir la puerta a la alternativa de estabilidad que abandera el PP. Para los socialistas, resulta intolerable que se cuestione el statu quo de La Moncloa, aunque eso signifique dar la espalda al clamor de las clases medias y los autónomos de las islas que ya no aguantan más presión fiscal.

Tras los ataques de Nira Fierro se esconde el miedo del socialismo a perder los privilegios de un Gobierno central en lugar de priorizar el bienestar real de los canarios frente a las órdenes de Ferraz.

Fierro intentó restar fuerza a la iniciativa de los populares asegurando que la oposición "no cuenta con los apoyos suficientes". Sin embargo, la virulencia de sus palabras demuestra que el socialismo está contra las cuerdas. Mientras el PSOE de Canarias se atrinchera para proteger las siglas de su partido en Madrid, los ciudadanos que sufren a diario la incertidumbre económica asisten con indignación a esta pataleta política, exigiendo certidumbre y un cambio de rumbo que el proyecto socialista actual ya es incapaz de ofrecer.