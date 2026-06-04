Pedro Ortega oficializa su candidatura a la reelección en la CCE con la productividad y la desregulación como banderas

El actual presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega Rodríguez, ha hecho oficial este jueves su intención de presentarse a la reelección para seguir liderando la patronal de la provincia oriental. Los comicios, en los que el tejido productivo decidirá el rumbo estratégico de la institución, se celebrarán el próximo 30 de junio, un proceso que Ortega ha pedido afrontar "con plena normalidad y altura institucional".

El dirigente, que asumió las riendas de la CCE en 2022, expuso en la sede de la organización los motivos para renovar su compromiso. El actual director general de La Isleña asume el reto "con respeto al proceso, gratitud por la confianza y responsabilidad ante la etapa que Canarias tiene por delante", en un escenario donde la iniciativa privada sigue clamando por un marco normativo que no penalice la inversión ni la libre competencia.

Una agenda contra la asfixia regulatoria

El programa con el que Ortega busca convencer nuevamente a los electores empresariales se alinea de forma nítida con las demandas históricas del libre mercado en el archipiélago. Lejos de la complacencia con los postulados intervencionistas, el líder de la patronal ha situado la mejora de la productividad como la prioridad absoluta para el tejido societario isleño, fuertemente castigado por los costes regulatorios.

Entre los ejes principales de su propuesta destaca una urgencia inaplazable para aliviar la pesada losa burocrática que paraliza proyectos y ahuyenta el capital. Eliminación de trabas y barreras normativas para incentivar la construcción, facilitando que el mercado responda con agilidad a la demanda real, un fenómeno al alza que drena la competitividad de las empresas y encarece los costes operativos de manera artificial.

"La CCE debe mantenerse como una voz útil, cercana y constructiva, capaz de defender las condiciones que nuestras empresas necesitan para crecer mejor, invertir y generar empleo", defendió Ortega, recordando que la riqueza de las islas emana de la libertad de empresa y no de la tutela gubernamental.

Cuatro años blindando el REF

El balance de Ortega al frente de la CCE desde 2022 viene marcado por la gestión de un ciclo económico complejo, condicionado por las secuelas de las restricciones normativas de la pandemia, la espiral inflacionista y los costes de la crisis energética. En este entorno hostil, la patronal ha defendido el Régimen Económico y Fiscal (REF), una herramienta de justicia fiscal que la organización ha blindado frente a los constantes intentos de erosión por parte del centralismo estatal y de las directrices de la Unión Europea.

De cara al mandato que se dirimirá a finales de mes, Ortega insistirá en la captación y retención de talento mediante una formación adaptada a las necesidades reales de las compañías, alejando al sistema educativo de la rigidez planificadora para aproximarlo a la realidad del mercado laboral.