La maquinaria de propaganda de la Moncloa ya tiene marcada en rojo la fecha del próximo jueves, 11 de junio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que acudirá a Gran Canaria para escoltar al papa León XIV en su histórica visita al archipiélago. Lejos de ser un acto de cortesía institucional ordinario, el líder socialista ha ordenado un despliegue sin precedentes de su Ejecutivo: el Papa será recibido a las 10:50 horas en la Base Aérea de Gando no solo por el presidente, sino por una comitiva que incluye a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El muelle de Arguineguín como escenario de marketing

El verdadero objetivo político de este desembarco gubernamental tendrá lugar a las 11:40 horas en el muelle de Arguineguín. En este punto crítico de la crisis migratoria, donde miles de canarios y voluntarios han afrontado en solitario el desbordamiento de las rutas atlánticas por la inacción de Madrid, Sánchez buscará la ansiada instantánea junto al Papa durante su encuentro con migrantes y trabajadores humanitarios. Para blindar el relato de Moncloa, el presidente se llevará consigo al muelle a los ministros Félix Bolaños y Elma Saiz, evidenciando la clara intención de utilizar la autoridad moral de la Iglesia como un bálsamo para tapar el colapso de sus propias políticas fronterizas.

Tras los actos oficiales donde el Ejecutivo central intentará acaparar los focos, la agenda del Papa continuará con un carácter marcadamente pastoral y social, lejos del control del PSOE. A las 13:30 horas, León XIV acudirá a la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, para mantener un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes de pastoral de las islas. Ya por la tarde, a las 18:30 horas, el Estadio de Gran Canaria se convertirá en el epicentro de la devoción canaria al albergar una misa multitudinaria donde se prevé la asistencia de hasta 60.000 fieles procedentes de todo el archipiélago.

El contraste entre la realidad insular y la propaganda de Madrid

Los ciudadanos de las Islas asisten con indignación a un despliegue ministerial que solo busca el beneficio de unas siglas, mientras la gestión del día a día sigue abandonada.

Este histórico viaje papal pone de manifiesto el abismo existente entre la cruda realidad que sufren las infraestructuras de las Islas y la urgencia de marketing de un Gobierno cercado por la inestabilidad. Mientras los recursos de acogida en Canarias continúan al límite y las clases medias locales soportan la presión de la crisis de gestión, el sanchismo corre a refugiarse tras la sotana papal en un desesperado intento por maquillar el fracaso de su política migratoria. Un burdo lavado de imagen en un archipiélago donde el PSOE canario no tiene margen de maniobra ante los ciudadanos.