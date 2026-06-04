España ha alcanzado en 2025 un hito fundamental para su economía al posicionarse como el tercer país del mundo en turismo de reuniones. El dinamismo del sector privado y la atracción de capital exterior han consolidado la variante conocida internacionalmente como MICE, que logró atraer a 10,6 millones de visitantes al territorio nacional durante el último ejercicio. El impacto real de este flujo no es baladí: un volumen de negocio de 14.800 millones de euros, sustentado en un potentísimo gasto medio de 400 euros diarios por cada asistente. Una demostración palpable de cómo la libre circulación de viajeros de alto poder adquisitivo genera riqueza neta allí donde se les permite operar sin trabas.

Oxígeno exterior para el autónomo y la pyme canaria

La relevancia de estos datos cobra un cariz especial en el archipiélago atlántico. Los datos han sido presentados en los momentos previos a la inauguración del Encuentro sobre Turismo de Reuniones que se celebra, precisamente, en Las Palmas de Gran Canaria, bajo el lema "Emocionar para humanizar". En la apertura oficial del acto participaron el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna; el presidente del Consejo de Ibiza y del Spain Convention Bureau (SCB), Vicent Marí; y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.



Como suele ser habitual en el entorno político, Martínez-Sicluna no tardó en intentar arrogarse el mérito del éxito empresarial para las administraciones públicas, defendiendo el clásico modelo de gestión local al afirmar que "detrás de cada dato hay planificación y cooperación institucional". Sin embargo, la realidad de las cifras demuestra que es la iniciativa privada la que sostiene el tejido productivo. La propia Carolina Darias tuvo que reconocer el brutal impacto estratégico de este segmento para la actividad de su municipio: la capital grancanaria registró una inyección económica directa de 28 millones de euros en 2025 gracias a este flujo de viajeros que acuden a congresos en instalaciones como el Auditorio Alfredo Kraus, que estos días reúne a profesionales de 67 destinos nacionales.

Liquidez neta frente a la asfixia fiscal

El verdadero motor de esta consolidación reside en la enorme aportación de liquidez externa que el visitante MICE insufla de forma directa, sin necesidad de subsidios, en el tejido empresarial local: alojamiento, restauración, transportes y comercio minorista. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el dato es demoledor para quienes cuestionan la apertura al exterior: el 83% de las personas que asisten a estos eventos proceden de fuera de las islas Canarias. Esto garantiza una entrada constante de capital que dinamiza la economía insular de manera orgánica, beneficiando directamente a los autónomos y empresarios canarios que prestan sus servicios.



La alcaldesa Darias aprovechó la ocasión para deslizar las habituales proclamas sobre la "huella positiva" y la necesidad de "conectar el ámbito de los congresos con la ciudadanía". En la misma línea de la corrección política imperante, Vicent Marí abogó por avanzar hacia un modelo que "no se limite a medir el éxito por la mera rentabilidad económica", apelando a conceptos abstractos como el "legado social" o el "equilibrio" frente a los residentes. Estos discursos a menudo sirven de antesala para justificar futuras regulaciones o límites a la actividad comercial, olvidando que la mayor función social que existe es la libre creación de empleo y riqueza.

Con todo, el foro canario demuestra que el mercado sigue buscando nichos de valor. Las jornadas comenzaron este miércoles en el espacio cultural Talleres Palermo con un taller centrado en la recuperación artesanal de fibras plataneras, un guiño a la tradición agrícola de las islas reconvertida bajo criterios de demanda actual. El ciclo continuará con diversas ponencias y mesas redondas para concluir el próximo viernes con la Asamblea Anual del Spain Convention Bureau. Una cita clave para comprobar si las administraciones deciden apartarse y dejar trabajar al sector o si, por el contrario, intentarán poner palos en las ruedas de la gallina de los huevos de oro del turismo premium en Canarias.