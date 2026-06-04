Una avioneta aterriza de emergencia en plena calle de Amarilla Golf, en el sur de Tenerife

Una avioneta se ha visto obligada a realizar un aterrizaje de emergencia este jueves en una vía urbana de Amarilla Golf, en el municipio de San Miguel de Abona, al sur de Tenerife. El incidente se produjo en torno a las 17:00 horas y, según las primeras informaciones, no ha causado víctimas.

La aeronave, que realizaba un vuelo de instrucción, tuvo que efectuar un descenso forzoso tras sufrir problemas técnicos durante la maniobra. A bordo viajaban dos personas, un monitor y un profesor, quienes lograron tomar tierra de forma inesperada sobre una calle próxima a la zona costera de la urbanización.

Según explicó el concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local de San Miguel de Abona, Julián Jesús Martín Martín, la trayectoria del aparato finalizó en las inmediaciones de la entrada al puerto deportivo de Amarilla Golf, una zona de tránsito habitual tanto para residentes como para visitantes.

Durante el aterrizaje de emergencia, la avioneta impactó contra una farola del alumbrado público, que resultó derribada, antes de quedar detenida de forma transversal sobre el asfalto. La rápida actuación de los servicios de emergencia permitió asegurar el área y evaluar el estado de los ocupantes de la aeronave.

El punto exacto donde se produjo el incidente se encuentra junto a las instalaciones deportivas de Amarilla Golf, concretamente sobre la salida del hoyo 14 y en paralelo al hoyo 17 del complejo.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas que obligaron al piloto a realizar la maniobra de emergencia. Mientras tanto, efectivos de seguridad y emergencias permanecen en la zona para retirar la aeronave y restablecer la normalidad en el entorno.

El suceso ha generado una gran expectación entre vecinos y turistas, sorprendidos por la presencia de la avioneta en plena vía pública. A pesar de la espectacularidad de la escena, las primeras informaciones apuntan a que el aterrizaje se saldó sin daños personales de gravedad.