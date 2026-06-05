Canarias exige representación específica en la futura comisión estatal de movilidad sostenible

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha elevado una petición formal al Estado con el fin de garantizar una representación específica de los territorios insulares en la futura comisión técnica. Este órgano estatal será el encargado de diseñar y redactar el anteproyecto del Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), una herramienta que marcará las directrices del transporte a nivel nacional durante los próximos años.

La directora general de Transportes del Ejecutivo regional, María Fernández, ha justificado esta firme reclamación aludiendo a la naturaleza estructural de las islas. Según la dirigente, resulta completamente "imprescindible" establecer mecanismos legales que blinden la participación efectiva de Canarias, dada su innegable condición de región ultraperiférica. En este sentido, ha remarcado que la futura normativa será una pieza clave para la distribución de la política estatal de ayudas y la proyección de grandes infraestructuras.

Este nuevo marco regulatorio no es un mero trámite administrativo rutinario. El DOMOS está llamado a erigirse como el gran "marco de referencia" que guiará la gestión de la movilidad y los venideros procesos de descarbonización impulsados por el Gobierno en todo el país. Por ello, Fernández ha incidido en que las necesidades propias de las islas "no pueden abordarse con los mismos parámetros que los territorios continentales", lo que hace vital disponer de una voz propia y diferenciada en la mesa de decisiones.

Otro de los aspectos destacados en las observaciones remitidas al Ministerio tiene que ver con la singularidad institucional de la comunidad autónoma. La Dirección General de Transportes ha recordado que los cabildos insulares ejercen competencias exclusivas en materia de planificación y coordinación del transporte a nivel local. Por tanto, exigen que la futura orden ministerial integre sin fisuras la perspectiva de estas instituciones a la hora de configurar el documento nacional.

Además de la cuota de representación territorial, que solicitan que recaiga en perfiles eminentemente técnicos y especializados, el Gobierno de Canarias hace hincapié en la metodología de trabajo. En sus alegaciones, plantean que se habilite un mecanismo de consulta previa para los territorios ultraperiféricos antes de aprobar incentivos tecnológicos o sistemas de indicadores que puedan perjudicar o alterar su conectividad y accesibilidad exterior.

Finalmente, el Ejecutivo autonómico ha demandado una mayor claridad y rigor en el seno de la comisión técnica. Piden que el índice de contenidos del texto se debata abiertamente por todos los vocales y que las aportaciones de cada administración se motiven de forma formal. "Consideramos igualmente necesario que el régimen de funcionamiento de la comisión garantice el acceso igualitario a la documentación de trabajo y permita la aportación de datos propios", ha concluido la directora general, reiterando su mano tendida para colaborar estrechamente con el Estado siempre que se respete de manera escrupulosa la diversidad territorial.