Canarias lanzará una aceleradora laboral para ajustar la formación a la demanda

El Gobierno autonómico ha dado a conocer una nueva iniciativa para dinamizar el mercado de trabajo en el archipiélago. A finales del mes de junio verá la luz la denominada aceleradora de empleo, una ambiciosa herramienta estratégica impulsada por el Ejecutivo regional que tiene como propósito fundamental conectar de manera eficaz la oferta formativa con la creación de empleo estable. Esta medida busca poner fin a las ineficiencias históricas que han lastrado el desarrollo económico de las islas.

El vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez, ha sido el encargado de desgranar los detalles de este proyecto durante su comparecencia en comisión parlamentaria. En su intervención, el dirigente ha hecho hincapié en que el persistente desajuste entre las cualificaciones de los trabajadores y las demandas reales del tejido empresarial es el principal obstáculo para cubrir las vacantes existentes en la actualidad.

Este problema resulta especialmente sangrante en áreas que se consideran esenciales para la prosperidad del archipiélago. Según ha detallado el vicepresidente, ámbitos como la industria o la construcción sufren a diario la falta de profesionales capacitados, una situación que lastra la competitividad y frena la llegada de nuevas inversiones. Por ello, la nueva directriz se centrará en potenciar los perfiles emergentes y aquellos nichos de alto valor añadido.

Durante demasiado tiempo, la Administración ha destinado recursos a instruir a los ciudadanos en puestos de trabajo que se encuentran obsoletos o saturados. Frente a esta inercia, el Ejecutivo ha decidido otorgar un protagonismo absoluto a las universidades y a los centros de Formación Profesional (FP). Como prueba de este cambio de rumbo, durante la presente legislatura se ha impulsado la creación de 184 nuevos ciclos formativos, diseñados específicamente para responder a lo que las empresas reclaman.

Domínguez ha querido subrayar que resulta quimérico diseñar planes de estudio a espaldas de los empleadores. Por esta razón, la cooperación constante con el sector privado es un pilar innegociable para modernizar el mercado de trabajo. A través de la firma de diversos convenios de colaboración con patronales, la Administración busca anticiparse a los cambios tecnológicos y económicos, combinando la modernización educativa con una mayor agilidad en las instituciones públicas.

Finalmente, el dirigente ha reivindicado la labor del Consejo Canario de la Productividad, un organismo erigido como la piedra angular para diseñar una estrategia económica transversal. Este ente, en el que participan los agentes sociales, las organizaciones empresariales y la Universidad, ya ha celebrado tres reuniones de trabajo. Fruto de estos encuentros, el próximo 1 de julio se aprobará un informe conceptual que ofrecerá una radiografía precisa de la productividad en la región, marcando la senda para las futuras reformas estructurales.