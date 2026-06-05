El Cabildo de Tenerife ultima la balsa de Las Charquetas con 8,5 millones de euros

El Cabildo de Tenerife se encuentra en la fase final de las obras de construcción de la balsa de Las Charquetas, una infraestructura hidráulica situada en el municipio tinerfeño de Guía de Isora. Este importante proyecto cuenta con una inversión que alcanza los 8,5 millones de euros y permitirá almacenar una capacidad total de 250.000 metros cúbicos. El objetivo principal de esta nueva instalación es fomentar la reutilización de las aguas regeneradas provenientes de la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de Adeje-Arona y, en un futuro próximo, también de la EDAR del Oeste.

Durante la jornada, el vicepresidente insular, Lope Afonso, y el consejero de Sector Primario, Valentín González, han realizado una visita a los trabajos. En el recorrido también estuvieron acompañados por el delegado del Gobierno, Anselmo Pestano. Las autoridades coincidieron en señalar que la culminación de estas obras supone un hito "imprescindible" para garantizar el desarrollo agrícola de toda la comarca del suroeste de la isla, una zona que demanda soluciones urgentes ante la escasez de recursos hídricos.

El vicepresidente insular ha valorado "muy positivamente" la finalización de los trabajos de este proyecto. Según ha explicado, la puesta en marcha de la balsa de Las Charquetas es un paso firme hacia un modelo que promueve la eficiencia hídrica. Esta nueva infraestructura va a permitir una conexión directa con todos los sistemas de agua depurada y regenerada del entorno, atendiendo de una forma eficaz y moderna las constantes y crecientes necesidades del sector agrario de la comarca.

La actuación no se limita exclusivamente a la construcción del embalse. El plan integral se complementará próximamente con la ejecución de una moderna red de distribución que tendrá una repercusión directa sobre más de 400 hectáreas de cultivo. Según las estimaciones oficiales, más de 140 regantes de esta comarca tinerfeña se beneficiarán de un caudal constante y de calidad, lo que les permitirá asegurar sus cosechas y planificar sus producciones agrícolas sin la enorme incertidumbre que habitualmente genera la sequía.

En cuanto a la financiación de la obra que ahora ultima la institución insular, cabe destacar que se articula mayoritariamente a través de fondos europeos. En concreto, el 80 por ciento del presupuesto proviene de dicho mecanismo continental, mientras que el 20 por ciento restante ha sido aportado directamente por las arcas del Cabildo de Tenerife. Este modelo de colaboración institucional ha sido clave para desbloquear una inversión fundamental.

Esta actuación se enmarca dentro de un ambicioso proyecto de modernización y mejora de los sistemas hídricos del suroeste de la isla. Todo ello se está ejecutando en virtud de un convenio de colaboración firmado entre la sociedad pública insular Balten y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), entidad dependiente del Ministerio de Agricultura.

El acuerdo global entre ambas administraciones contempla una inversión total que alcanza los 20 millones de euros. Esta cuantía no solo incluye la mencionada ejecución de la balsa de Las Charquetas, sino también el despliegue de toda la red de distribución de agua de riego necesaria para vertebrar esta importante área de cultivo. Con estas infraestructuras se reafirma el compromiso con un sector primario que resulta clave para el tejido económico y social del archipiélago canario.