El Rey presidirá la despedida del Papa en Tenerife y Sánchez asistirá a los actos de Gran Canaria

La visita apostólica del Papa León XIV a España contará con la máxima representación institucional durante su paso por el archipiélago canario. En un giro de última hora que modifica las previsiones iniciales de la Casa Real, el rey Felipe VI viajará personalmente a Tenerife el próximo viernes 12 de junio. Aunque en un primer momento estaba programado que la reina Sofía representara a la Jefatura del Estado en el acto de clausura, fuentes de Zarzuela han confirmado que será finalmente el monarca quien presida la despedida oficial del Pontífice a las 14:30 horas en el Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Sánchez mantendrá el encuentro en Gran Canaria el día 11

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, centrará su agenda oficial en la isla de Gran Canaria una jornada antes. Según el programa institucional confirmado por el Ejecutivo central, Sánchez participará el jueves 11 de junio, a las 11:40 horas, en el encuentro que el Santo Padre mantendrá con migrantes, trabajadores y colectivos de voluntarios en el muelle de Arguineguín. En esta cita, el presidente estará acompañado por una delegación de ministros que incluye a Félix Bolaños, Ángel Víctor Torres y Elma Saiz. Previamente, ese mismo jueves a las 10:50 horas, el líder del Ejecutivo y la ministra de Defensa, Margarita Robles, recibirán al Pontífice a su llegada a la Base Aérea de Gando.

El itinerario completo de la visita del Pontífice

La despedida en Tenerife se convertirá en la única actividad oficial de la Familia Real en las islas dentro de un viaje que arrancará en Madrid el 6 de junio, donde los Reyes y el presidente del Gobierno ofrecerán la bienvenida oficial en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Tras mantener un encuentro privado en el Palacio Real con los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, la agenda del Papa continuará el domingo con una misa en la plaza de Cibeles, un homenaje a la Virgen de la Almudena el lunes y una celebración religiosa el 10 de junio en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, antes de poner rumbo definitivo a Canarias.