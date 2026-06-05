El Sindicato de Enfermería denuncia la falta de contrataciones en el Hospital de Canarias

El Sindicato de Enfermería (Satse) en Canarias ha convocado este viernes una concentración de profesionales sanitarios en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). El motivo principal de esta movilización ha sido denunciar la preocupante escasez de nuevas incorporaciones durante la temporada de verano y los continuos ajustes en la plantilla, unas medidas que, según los representantes de los trabajadores, están repercutiendo de manera directa en la salud del personal y en la calidad asistencial que se ofrece a los ciudadanos.

Desde el colectivo sindical han lanzado una advertencia clara sobre la insuficiencia de recursos humanos que sufre el centro hospitalario. Esta carencia, sumada a la nula cobertura de las bajas por enfermedad, los permisos reglamentarios y las vacaciones del periodo estival, está provocando una acentuada sobrecarga de trabajo en la inmensa mayoría de las áreas del hospital. Según exponen, la situación actual fuerza a los enfermeros y fisioterapeutas a desarrollar su labor en un entorno cada vez más hostil y complejo, con equipos mermados que no pueden absorber la creciente demanda de los pacientes.

En este sentido, la organización considera que la política de recursos humanos aplicada por la Administración resulta ineficaz para dar respuesta a las auténticas urgencias del centro. Mantener diferentes unidades con una dotación tan restringida eleva el nivel de estrés de quienes están en primera línea y supone un obstáculo insalvable para poder prestar unos cuidados clínicos seguros y de la calidad exigible.

Refuerzo Sanitario Urgente

A lo largo de la protesta, los empleados del ámbito sanitario exigieron el reemplazo sistemático de cualquier ausencia que se produzca en su lugar de trabajo, sin importar si el origen de la misma es una baja médica, una reducción de jornada por conciliación o el legítimo descanso vacacional. Asimismo, hicieron especial hincapié en la urgencia de dimensionar adecuadamente las plantillas para ajustarlas a la verdadera carga asistencial que requiere la población local.

El sindicato aboga por implantar una planificación sensata en el seno de la sanidad pública canaria, una estrategia que permita anticipar los picos de afluencia y evite que los empleados asuman los déficits estructurales como si fuesen una norma. De igual modo, exigen una voluntad real para mejorar las condiciones laborales, recordando que la precarización no solo lastra a quienes acuden cada día a trabajar, sino que perjudica el trato dispensado a los enfermos.

Finalmente, han reclamado a las autoridades autonómicas competentes que aprueben medidas inmediatas para reforzar aquellas áreas más castigadas por la falta de cobertura y que se abra una mesa de diálogo urgente con los agentes sociales para reconducir esta crisis en el HUC.