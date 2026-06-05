Gala benéfica en el acuario Poema del Mar para proteger a los cetáceos del Estrecho

El acuario Poema del Mar, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, ha congregado a más de cuatrocientas personas en una destacada cita filantrópica orientada a la conservación de los océanos y su rica biodiversidad. Este encuentro se ha celebrado en el marco del Día Mundial de los Océanos, logrando reunir a un amplio abanico de autoridades políticas, representantes del sector empresarial y reconocidos miembros de la comunidad científica española e internacional.

La organización de este evento ha corrido a cargo de Loro Parque Fundación, una entidad ampliamente reconocida por su compromiso con la naturaleza, y ha contado con la amenización del prestigioso cuarteto de músicos de Bach IBF Canarias. El propósito central de la velada no ha sido otro que la recaudación de fondos, los cuales se destinarán de manera íntegra al desarrollo e implementación de un ambicioso plan medioambiental.

Sofianet (Sensing Ocean Frequencies through Integrated Acoustic Networks) es un proyecto pionero diseñado para establecer una monitorización continua de la presencia de animales en aguas del Estrecho de Gibraltar. Esta zona, de alto tránsito marítimo, representa un punto crítico para la supervivencia de diversas especies que transitan habitualmente entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico.

Compromiso Oceánico

Esta indispensable iniciativa aúna el talento y el profundo conocimiento científico de diversas instituciones de primer nivel. Junto a la promotora del proyecto, participan activamente la Fundación Reina Sofía, la organización Circe y la Universidad de La Laguna. El esfuerzo conjunto de todas ellas persigue un objetivo claro: reducir y mitigar amenazas críticas para la fauna marina, tales como las colisiones accidentales con embarcaciones y el impacto devastador de la contaminación acústica.

Cabe recordar que Loro Parque Fundación dio sus primeros pasos en el ámbito de los proyectos marinos en el año 2004, demostrando desde sus inicios un firme compromiso con el medio ambiente y las actividades formativas. Entre sus hitos históricos más relevantes resalta el apoyo técnico y financiero proporcionado en 2006 a un innovador programa destinado a la obtención de kits de diagnóstico. Estos instrumentos fueron diseñados específicamente para determinar la presencia de anticuerpos de distintos patógenos en el suero sanguíneo de las orcas.

Escuchando el Océano

Hasta la actualidad, la institución ha logrado desarrollar y ejecutar un total de 83 proyectos marinos. Semejante despliegue ha requerido una inversión económica específica que roza los siete millones de dólares, demostrando la envergadura de sus operaciones filantrópicas en el ámbito internacional.

Durante el desarrollo del acto grancanario, el presidente de la entidad organizadora, Christoph Kiessling, quiso poner en valor la ciencia que se gesta en el archipiélago. "Esta noche no solo celebramos la belleza del mar en Poema del Mar, sino que impulsamos proyectos de vanguardia que, como Sofianet, demuestran que Canarias es un referente internacional en la defensa de la biodiversidad", apuntó ante el numeroso público congregado.

Por su parte, el coordinador principal del programa medioambiental, Javier Almunia, detalló la innegable trascendencia tecnológica que aporta este plan estratégico. "Sofianet nos permite escuchar el océano para entenderlo y protegerlo. Mediante una red híbrida de hidrófonos y boyas inteligentes, seremos capaces de detectar orcas, cachalotes y otros cetáceos en apenas minutos, generando datos esenciales para la gestión marina", sentenció el experto.

La consecución de esta gala ha sido posible gracias al inestimable apoyo de múltiples entidades colaboradoras. Empresas de diversos sectores han querido sumar sus esfuerzos en pos de la defensa de los ecosistemas acuáticos. A ellas se han unido firmas de renombre como Danafresh, Egatesa, Orthidal, Europastry, Makro, Ahembo, CCC, Firgas, Perelada-Chivite y Gráficas Guiniguada, demostrando la implicación del sector privado en la protección del entorno.

Compromiso Global

Con la mirada puesta en el futuro, Loro Parque Fundación consolida su posición de liderazgo. De forma global, ha invertido más de 30 millones de dólares en multitud de proyectos de conservación repartidos por todo el mundo, un esfuerzo titánico que ha logrado salvar de la extinción a 18 especies de animales. Con ello, la fundación continúa impulsando acciones directas para garantizar la pervivencia de las especies amenazadas.