La Cámara de Comercio de Tenerife rechaza declarar festivo el día de la visita del Papa León XIV

La directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, ha valorado este viernes que carece de sentido declarar el próximo 12 de junio como jornada no laborable, fecha prevista para la histórica estancia en la isla del Papa. A pesar de las previsibles dificultades que la actividad privada podría experimentar debido a las restricciones de movilidad dispuestas para garantizar la seguridad, los empresarios consideran que paralizar la economía no es la solución adecuada.

Durante la presentación del Boletín de Coyuntura Económica correspondiente al primer trimestre, Pérez ha defendido la probada capacidad de adaptación del tejido productivo frente a los grandes eventos. "Dar un día festivo no tiene mucho sentido. Además, es también una oportunidad económica para la isla, y muchas empresas van a tener una oportunidad de ventas, porque se van a mover muchas personas y tenemos que dar un servicio de primer nivel", ha explicado en respuesta a los medios de comunicación.

En este sentido, la responsable cameral ha instado a buscar el necesario equilibrio entre el normal desarrollo de los negocios y el acontecimiento religioso. Para ello, ha recomendado que desde la propia actividad privada se promuevan todas las facilidades posibles en función de las áreas afectadas por los cortes de tráfico. "Si vemos que el trabajador no va a poder llegar a su puesto de trabajo, tendremos que buscar soluciones como, por ejemplo, las sustituciones", ha añadido, apostando de forma decidida por la flexibilidad interna de las plantillas.

La combinación armónica de teletrabajo y presencialidad es, a su juicio, la fórmula más eficiente para afrontar la jornada del 12 de junio, especialmente para prestar facilidades en aquellas corporaciones que no puedan activar la modalidad telemática para la totalidad de sus servicios. Esta visión resalta el compromiso del sector privado por mantener el pulso económico sin depender de decretos que limiten la libertad comercial.

Por su parte, el presidente de la institución, Santiago Sesé, ha subrayado las medidas aportadas desde la propia Cámara de Comercio, que ya ha propiciado en su seno el trabajo a distancia para esa fecha. Asimismo, ha manifestado que existía una inquietud inicial entre el empresariado tinerfeño ante los previsibles embotellamientos que traerá consigo la llegada de León XIV.

"Lo que había era una cierta preocupación para ver cómo realmente podían llegar los trabajadores sin dificultades, pero no porque las empresas no quieran dar el teletrabajo, sino porque tenemos que dar también servicios", ha detallado Sesé. Para mitigar estos contratiempos, el presidente ha informado de que ya se ha iniciado el diálogo oportuno con las administraciones para ajustar al máximo los horarios y garantizar que los empleados dispongan de margen suficiente para llegar a sus puestos, demostrando que la colaboración y la previsión son mejores aliados que la imposición gubernamental de un día festivo.