La Consejería de Sanidad destina 2,1 millones de euros a una nueva resonancia magnética para el Hospital Doctor Negrín

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, dirigida por Esther Monzón, ha dado un paso estratégico en la modernización de sus infraestructuras de alta tecnología. A través de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (SCS), se ha adjudicado el contrato para el suministro, instalación y mantenimiento en garantía de un nuevo equipo de resonancia magnética 3T para el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. La inversión total asciende a 2.158.880 euros, con los impuestos ya incluidos en el presupuesto.

Esta importante actuación cuenta con el respaldo financiero de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), enmarcado en el Programa Canarias FEDER 2021-2027. El objetivo de estos fondos es impulsar inversiones estratégicas que contribuyan a la innovación tecnológica, la mejora de la eficiencia del sistema sanitario y la calidad asistencial en el conjunto del archipiélago.

Un avance clave para el tratamiento de pacientes con Parkinson

La incorporación del nuevo equipo de Resonancia Magnética de 3 Teslas supondrá un salto cualitativo para el servicio de Radiodiagnóstico del centro hospitalario. Más allá de absorber el volumen crescent de exploraciones rutinarias, este equipamiento de última generación servirá de complemento directo a la actividad desarrollada por el proyecto HIFU (Ultrasonido focalizado de alta densidad). Esta técnica puntera es fundamental para el tratamiento avanzado de pacientes con la enfermedad de Parkinson, ofreciendo una alternativa terapéutica de alta precisión.

Consolidación docente e investigadora del centro hospitalario

Además de las ventajas estrictamente clínicas y asistenciales, la gestión de la Consejería de Sanidad refuerza la posición del Hospital Doctor Negrín en el mapa científico de las islas. Al tratarse de un centro con actividad investigadora consolidada, la nueva resonancia potenciará de forma directa su capacidad docente y científica. El proyecto representa un avance en términos de eficiencia que sitúa al hospital a la vanguardia de la tecnología médica de diagnóstico por imagen.