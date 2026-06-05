La Policía intercepta en Gran Canaria a un viajero con un kilo de metanfetamina

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al tráfico de drogas en las islas Canarias. Los agentes han detenido en el aeropuerto de Gran Canaria a un pasajero al que se le imputa un presunto delito contra la salud pública, tras descubrir que transportaba una cantidad muy relevante de estupefacientes. En concreto, los efectivos policiales hallaron un kilogramo de metanfetamina perfectamente oculto en el interior de su maleta.

Esta importante incautación tuvo lugar el pasado 29 de mayo y se enmarca dentro de un dispositivo policial mayor denominado operación Heisenberg. El individuo acababa de aterrizar en la isla a bordo de un vuelo regular cuyo origen era el aeropuerto de Madrid. Fue en el momento del desembarque y la recogida de maletas cuando los agentes encargados del control de viajeros procedieron a realizar las pertinentes inspecciones preventivas.

El objetivo de estos controles rutinarios no es otro que evitar la introducción continuada de sustancias estupefacientes en el archipiélago. Durante la revisión del equipaje facturado por el detenido, la Policía localizó la droga sintética, que había sido distribuida minuciosamente en cuatro envoltorios diferentes para intentar burlar los controles de seguridad de las instalaciones aeroportuarias.

La metanfetamina intervenida es una potente sustancia estimulante que, en el mercado negro y en el argot de los consumidores, es conocida habitualmente bajo distintos alias, tales como tina, cristal o meth. Se trata de un compuesto altamente adictivo cuya proliferación preocupa enormemente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a los graves estragos que causa en el sistema nervioso de quienes la consumen.

En este contexto, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha querido poner de manifiesto que gran parte del tráfico de este tipo de drogas ilegales con destino final a la región insular se lleva a cabo utilizando las habituales conexiones aéreas regulares. Las mafias y los traficantes tratan de aprovechar el ingente volumen de pasajeros que transitan desde distintos puntos del continente europeo hasta las islas para camuflar su ilícita mercancía.

Tras proceder a su inmediato arresto y a la lectura de sus derechos, el individuo ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente. No obstante, las diligencias policiales no se dan por concluidas. Las autoridades mantienen una investigación abierta con el fin de esclarecer la totalidad de los hechos, rastrear el origen exacto de la partida de narcóticos y averiguar si el arrestado actuaba de forma aislada o si formaba parte de una red criminal más amplia.