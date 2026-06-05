Las pensiones no contributivas en Canarias se encarecen un 10% en el último año y cercan los 650 euros al mes

La dependencia económica y las disfunciones estructurales del modelo productivo en las islas vuelven a quedar reflejadas en las estadísticas oficiales. Según los últimos datos de la Estadística de Pensiones No Contributivas publicada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), correspondientes al pasado mes de abril de 2026, el archipiélago contabilizó un total de 41.744 personas beneficiarias de este tipo de prestaciones. La cifra representa una estabilidad casi absoluta respecto al mes anterior, consolidando un suelo estructural de dependencia del que la región parece incapaz de descolgarse.



Un encarecimiento del 10% que presiona las cuentas estatales

El dato más llamativo de la serie se encuentra en la factura financiera. La cuantía media percibida por cada beneficiario se situó en 647,12 euros al mes en abril. Si bien este importe experimentó un ligero ajuste a la baja del 0,7% en comparación con el mes de marzo, la perspectiva interanual revela un preocupante incremento del 10% respecto al mismo periodo del año pasado.

Este fuerte encarecimiento de los subsidios, habitualmente indexados a decisiones políticas desvinculadas de la productividad real, incrementa la presión fiscal diferida sobre los contribuyentes canarios. Las pensiones no contributivas, cabe recordar, son aquellas destinadas a personas que carecen de recursos mínimos para subsistir y que o bien jamás han cotizado a la Seguridad Social, o bien no lo han hecho el tiempo suficiente para consolidar el derecho a una prestación de carácter contributivo.



Jubilación frente a Invalidez: las dos caras de la rigidez laboral

El informe del ISTAC revela dinámicas contrapuestas en las dos modalidades existentes: invalidez y jubilación.

En el ámbito de la invalidez, Canarias registró 16.095 perceptores en abril, lo que supone un descenso del 3,4% en comparación con el mismo mes del ejercicio anterior. Por el contrario, la modalidad de jubilación no contributiva sigue al alza: el número de beneficiarios se elevó hasta las 25.649 personas, reflejando un incremento interanual del 0,6%.

El repunte de las pensiones de jubilación no contributivas en las islas constata el legado a largo plazo de un mercado de trabajo históricamente castigado por el desempleo crónico y las trabas a la contratación. Quienes hoy se ven obligados a recurrir a este subsidio de subsistencia son las víctimas de un sistema laboral que, décadas atrás, prefirió la rigidez normativa a la flexibilidad que permite generar carreras de cotización estables. Convertir la asistencia en una estructura permanente, en lugar de un recurso de extrema urgencia, solo perpetúa la indefensión del ciudadano frente al poder político.