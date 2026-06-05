Muere un hombre de 42 años tras ser hallado flotando en el mar en El Rosario

Un trágico suceso ha ensombrecido la tarde de este jueves en la isla de Tenerife, donde un varón de 42 años ha perdido la vida en la costa del municipio de El Rosario. Los hechos ocurrieron poco antes de caer la noche, generando una rápida movilización de los distintos recursos de emergencia y seguridad de la zona, que lamentablemente no pudieron evitar el fatal desenlace tras encontrar a la víctima flotando boca abajo en el medio acuático.

La señal de alarma se activó de forma precisa en torno a las 19:20 horas. En ese instante, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, dependiente del Gobierno de Canarias, recibió una llamada de emergencia. El alertante comunicaba con urgencia que varias personas habían sacado del agua a un individuo que se encontraba inconsciente en la zona de Bocacangrejo, un núcleo costero situado en el conocido litoral de Radazul.

Ante la gravedad de la situación descrita, el 112 activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de incidentes, enviando al lugar a los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC). A su llegada, el personal sanitario comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedieron con extrema celeridad a intervenir.

Los profesionales del SUC le practicaron de forma ininterrumpida diversas maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas. Sin embargo, pese a los denodados esfuerzos del equipo médico por revertir la crítica situación clínica del paciente, no se obtuvo ningún resultado positivo, no quedando más opción que terminar confirmando su fallecimiento en el mismo lugar de los hechos.

En el operativo desplegado también participó activamente la Guardia Civil, cuyos agentes se hicieron cargo de custodiar el cuerpo e instruyeron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este trágico episodio. Como es preceptivo en estos casos, el cadáver será sometido a la correspondiente autopsia, que determinará de manera concluyente si la causa del deceso fue el ahogamiento u otra patología previa.

Junto a las fuerzas de seguridad y el personal sanitario, los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife acudieron al enclave tinerfeño, colaborando estrechamente con el resto de los recursos de emergencias en las labores logísticas y de aseguramiento de la zona. Las autoridades competentes reiteran de manera constante la necesidad de extremar la precaución en las zonas de baño, recordando a los ciudadanos la importancia de seguir las indicaciones y evaluar el estado del mar para evitar incidentes de esta índole.